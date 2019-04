'#ElDisco' de Alejandro Sanz debuta en el número 1 como álbum de platino

LEA TAMBIÉN

'#ElDisco' de Alejandro Sanz, el duodécimo trabajo de estudio del músico madrileño, debutó en el número 1 en ventas físicas en España tras vender más de 40 000 copias, lo que le confiere la categoría de álbum de platino a su llegada al mercado.

Así se desprende de la lista publicada este martes 16 de abril del 2019 por Promusicae con los datos correspondientes al período situado entre el 5 y el 11 de abril, según la cual "Nuclear" de Leiva pasa al segundo lugar como gran damnificado tras haber ostentado la máxima posición en las dos semanas anteriores. Completa el podio "Rebobinando" de Camela.



Las otras entradas destacadas de la semana en el "top 10" las protagonizan en el séptimo lugar la banda de rock alternativo Cala Vento con 'Balanceo' y en el décimo el rapero madrileño Omar Montes con 'La vida mártir'.



En la clasificación de los álbumes más escuchados en plataformas de 'streaming', la más fuertemente predeterminada por los gustos del público más joven, el primer puesto lo sigue ostentando la joven estadounidense Billie Eilish con 'When we fall asleep, where do we go', por delante de Leiva (segundo) y Alejandro Sanz (tercero).



'Utopía' del bachatero neoyorquino Romeo Santos entra al sexto lugar de esta lista y 'Free spirit' del rapero Khalid al undécimo.



Entre los sencillos, la canción de mayor éxito vuelve a ser por segunda semana consecutiva Con altura de Rosalía con J Balvin y El Guincho, por delante de Contando lunares de Don Patricio y Cruz Cafuné y Con calma de Daddy Yankee y Snow.