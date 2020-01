Cantante dominicano es arrestado por presunta violencia de género

LEA TAMBIÉN

El cantante dominicano El Cata, conocido por haber colaborado con Shakira en la canción Loca, fue arrestado por supuestamente haber agredido a una expareja, informó la Policía Nacional este jueves 16 de enero del 2020.

El Cata, cuyo nombre es Edward Edwin Bello Pou, fue detenido el miércoles en Santo Domingo por miembros de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia de Género cuando se disponía a ensayar en un estudio de grabación en el sector de Villa Consuelo, según un comunicado del ente.



La Policía no ofreció datos acerca de la víctima, que se querelló contra el cantante en un Tribunal en diciembre último.



El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional emitió una orden de arresto el 2 de diciembre pasado contra El Cata por supuesta agresión verbal y física contra la mujer, según el comunicado.



Cuando se conocieron esas acusaciones, en diciembre del 2019, el abogado de la mujer, Freddy Mina, afirmó a medios locales que su cliente sufrió un trato "brutal y maltrato psicológico" de forma constante durante los cuatro meses que duró la relación con el cantante.



Entonces, El Cata aseguró desconocer las acusaciones que pesaban contra él.



El intérprete de música urbana y de merengue es conocido por la canción "Ella e'loca con su tíguere", que dio pie a la versión Loca que grabó con Shakira en 2010.



El Cata también compuso para la cantante colombiana el tema Addicted to You.



Estos éxitos llamaron la atención de sus colegas, muchos de los cuales comenzaron a grabar a duo con él o a solicitarle temas, como es el caso de Voltio y Ñejo & Dalmata, y el cubano-estadounidense Pitbull.



Bello Pou también debutó como actor, mediante su participación en varias películas dominicanas y en 2012 figuró en la lista de la revista People en Español de los 50 Más Bellos.

En la actualidad, el artista se dedica al sector empresarial con el lanzamiento de su línea de relojes, además de presidir el sello discográfico Los Dueños del Negocio Inc.