‘El Mago de Oz‘ es una obra literaria marcó un antes y un después en la literatura infantil estadounidense. Fue publicado en 1900 por Lyman Frank Baum.

Su legado sigue vivo gracias a las adaptaciones teatrales, cinematográficas y culturales que han inspirado a lo largo de 120 años.

‘Wicked‘, que se estrena el jueves 21 de noviembre de 2024 en Ecuador, es una de estas versiones.

Orígenes del clásico literario

L. Frank Baum escribió ‘El Maravilloso Mago de Oz‘ en un momento en que los cuentos infantiles se centraban en paisajes y personajes europeos.

Según la Biblioteca del Congreso de EE.UU., esta fue la primera historia infantil con escenarios y personajes típicos de Estados Unidos.

Dorothy Gale, la protagonista, es una niña que vive en Kansas, lo que le dio un aire de cercanía y realismo a la fantasía mágica que se desarrolla en el mundo de Oz.

La historia narra cómo un tornado lleva a Dorothy y su perro Toto a la tierra de Oz, donde conoce al Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde.

Juntos, emprenden una aventura para encontrarse con el poderoso Mago de Oz, quien resulta ser un impostor. Sin embargo, el viaje les ayuda a descubrir que ya poseían las cualidades que buscaban: inteligencia, amor y valentía.

Adaptaciones que hicieron historia

En 1939, el musical cinematográfico ‘El mago de Oz’, dirigido por Victor Fleming y protagonizado por Judy Garland, convirtió a la historia en un fenómeno cultural global.

La revista Time destaca que canciones como Over the Rainbow marcaron a generaciones. El uso del tecnicolor en las escenas de Oz fue revolucionario y transformó la película en un hito visual.

Otras adaptaciones incluyen la animación Journey Back to Oz (1974) y el musical de Broadway The Wiz (1975), que reinterpretó la historia con un elenco afroamericano y un enfoque en la música soul y R&B. The Wiz fue llevada al cine en 1978 con Diana Ross y Michael Jackson como protagonistas.

‘Wicked’: la reinvención de la historia

En 1995, Gregory Maguire publicó ‘Wicked: Memorias de una bruja mala‘, una novela para adultos que cuenta la vida de Elphaba Thropp, la Malvada Bruja del Oeste, desde una perspectiva humanizada.

Según The New York Times, este relato replantea los conceptos de maldad y justicia en Oz. La novela inspiró el musical ‘Wicked’ en 2003, un éxito de Broadway que ha sido visto por millones.

En 2024 y 2025, la historia llegará al cine en dos entregas, protagonizadas por la cantante de pop Ariana Grande, Cynthia Erivo y Jeff Goldblum.

Personajes inolvidables

El Mago de Oz presentó personajes que se han convertido en íconos culturales. Dorothy, con su vestido azul y zapatos de rubí (plateados en el libro), es el símbolo de la inocencia y la valentía.

Elphaba, reinterpretada en ‘Wicked’, desafiaba las nociones tradicionales de lo que significa ser una “bruja malvada”.

Los monos voladores y el Espantapájaros son ejemplos de la rica imaginación de Baum, según la Enciclopedia Británica.

Un mensaje atemporal

La narrativa central de ‘El Mago de Oz’ tiene un mensaje claro: el poder para superar los desafíos está dentro de cada uno.

Esto, combinado con los valores de amistad, perseverancia y lealtad, lo ha convertido en un referente educativo y cultural.

La crítica cultural Margaret Hamilton, citada en The Guardian, menciona que esta obra se mantiene relevante porque sus temas son universales.

El impacto en la cultura popular

Desde juguetes hasta anime, la influencia de ‘El Mago de Oz’ es innegable. ‘Wicked’ no solo revitalizó el interés por el libro original, sino que también presentó temas más profundos sobre la identidad y el prejuicio.

Además, figuras contemporáneas como Ariana Grande han reafirmado la relevancia de Oz al protagonizar la nueva adaptación cinematográfica.