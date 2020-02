El ejercicio refuerza la complicidad

LEA TAMBIÉN

Practicar deporte, mejorar la alimentación y sentirse mejor se logra más fácil cuando se lo hace en compañía. Reforzar el cariño y generar mayor complicidad, unión y confianza son los extras que se obtienen cuando dichas actividades se practican entre madre e hija.

Cuando ambas tienen un objetivo en común, no hay tiempo que perder. No necesariamente deben ir al gimnasio, ya que en casa se cuenta con implementos para iniciarse con la actividad física. Estos pueden ser colchoneta, palo de escoba, pelota, silla y ropa cómoda.



Esto es lo que le sucedió a Carmen Maldonado, de 45 años de edad, y a su hija Macarena, de 20. Todo se inició hace cinco años, cuando Carmen iba al gimnasio y no quería dejar sola en casa a Macarena.



Con el tiempo, sus ocupaciones les obligaron a cambiar su lugar de entrenamiento. Por las noches, cuando llegan del trabajo y de la universidad, encienden la pantalla y buscan rutinas para fortalecer el cuerpo, quemar grasa y en general para adelgazar y tonificar.

“No tenemos un programa específico, en la Internet encuentras rutinas para todos”, señala Macarena, añadiendo que las rutinas tipo Zumba, es decir, bastante movidas y al estilo bailoterapia, son sus favoritas. Carmen prefiere ejercicios de resistencia.

Equilibrio. Este ejercicio ayuda a fortalecer el equilibrio y el abdomen. Abdominales. Entre dos, las abdominales en el piso se facilitan ya que existe un sostén.

Para el entrenador personal Jasson González, una parte importante de la actividad física en pareja es “llevarse bien y conocer las fortalezas y debilidades de la otra persona”. Las rutinas ‘full body’ son ideales para trabajar en casa. Estas sirven para tonificar el cuerpo, fortalecer los músculos y liberar el estrés debido a la concentración que se aplica.

Lo primero es trabajar los pectorales y tríceps con flexiones de brazos. Para entrenar la zona media y quemar calorías se opta por practicar diferentes planchas y abdominales en el piso. Las sentadillas espalda con espalda son ideales para trabajar el tren inferior.



El entrenador sugiere tomar en cuenta que las series deben ser cuatro de 10 repeticiones cada una; entre ejercicios debe haber un lapso de 30 segundos para descansar. Aunque estos números se pueden modificar de acuerdo con la capacidad física y con el objetivo propuesto por la persona.



Otros ejercicios complementarios son flexiones con aplauso y las estocadas en pareja (que fortalecen la concentración y el equilibrio al juntar las manos y bajar las piernas entrecruzadas). En cuanto a las abdominales, lo recomendable es sostener la postura recta, es decir 90°, y hacerlas lo más suave y ligero posible ya sea de pie o en la colchoneta.