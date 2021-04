Un ejecutivo millonario dejó su vida en EE.UU. para mudarse a una remota aldea en la India sin alcantarillado

Sridhar Vembu, director ejecutivo de una empresa millonaria de software cansado de su vida en EE.UU. se mudó a la India en busca de paz. La remota aldea en la que vive no cuenta con carreteras, ni alcantarillado, ni luz eléctrica.

Cambió su vida en Silicon Valley, California, por un pueblo en el que habitan 2000 personas ubicada en el Distrito Tenkasi, en la costa oriental de India. En el lugar se dedican mayormente al cultivo de arroz.



Vembu es el creador de Zoho, la empresa de software, que cuenta con 9500 empleados y está valorada en USD 2 500 millones, según la revista Forbes.



La tranquilidad que buscaba la encontró en la aldea a la que ahora pertenece y asegura que para trabajar de manera remota consiguió internet de fibra óptica de alta velocidad.



Su mudanza no le generó conflictos porque como menciona "ser jefe de una empresa exitosa trae beneficios" ya que le llegan los documentos relacionados a la toma de decisiones importantes. Además, Zoho es tan grande que muchas de estas decisiones son tomadas por los equipos locales.



Aun cuando todos sus colaboradores, asistentes o altos ejecutivos viven a kilómetros de distancia Vembu menciona que le gusta trabajar codo a codo con el personal. Su objetivo es ser un líder que se involucra.



Este empresario le dijo a la BBC que disfruta su vida en la aldea y que ha podido conocer a muchas personas del lugar.



Él vive en una casa que fue construida recientemente. Esta cuenta con dos habitaciones y fue pensada para el campo, para una vida rural. No tiene lujos, ni aire acondicionado.



Su vestimenta también tuvo que modificarse y generalmente usa camisetas y jeans, y a veces se coloca un dhoti, una prenda masculina que consiste en un triángulo de tela para las piernas y que se sujeta en la cintura.



El hombre menciona que nunca fue un ejecutivo ostentoso por lo que no extraña su vida anterior. Sostiene que viajar por negocios era una actividad constante, pero con la llegada de la pandemia eso cambió y todas las reuniones son virtuales.



Sridhar cuenta que en su empresa establecieron oficinas rurales y reubicaron a sus trabajadores porque entendieron que el modelo laboral se va a modificar y por ello invirtieron en herramientas online par sus empleados.



Sridhar nació en India y siempre recordaba con nostalgia la vida en su país natal. Se mudó a EE.UU. para estudiar y se quedó trabajando, pero su deseo de regresar siempre estuvo latente.



Es por ello, que luego de más de tres décadas de vivir en California finalmente tomó la decisión de cambiar su casa a una remota aldea de la India. El nombre del lugar lo mantiene en secreto porque no quiere recibir visitas inesperadas.



Al ser consultado sobre regresar a EE.UU., Sridhar dijo que no está atraído por el glamur de Silicon Valley y que no echa de menos la forma en la que vivía antes.

"Pensamos con frecuencia que el dinero lo cura todo. No es así. Necesitas adhesión social", menciona el director ejecutivo a la BBC Mundo.