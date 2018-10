Eiza González se suma al reparto de la película 'Godzilla Vs. Kong'

LEA TAMBIÉN

La actriz mexicana Eiza González se unió al elenco de 'Godzilla Vs. Kong', una película en la que tendrá como compañeros de rodaje a su compatriota Demián Bichir y a la estrella de 'Stranger Things' Millie Bobby Brown, informó el medio especializado Deadline.

Dirigida por Adam Wingard, esta cinta será la cuarta entrega de la saga 'Monsterverse', un universo de películas que cuenta ya con 'Godzilla' (2014), 'Kong: Skull Island' (2017) y 'Godzilla: King of the Monsters' , que se estrenará en mayo de 2019.



Se espera que 'Godzilla vs. Kong' llegue a las salas de cine en mayo de 2020. La noticia de la incorporación de González a este proyecto llega solo un día después de que se conociera que compartirá escenas junto a Mel Gibson en el thriller 'Waldo'.



La mexicana se abrió camino en los últimos años en Hollywood gracias a películas como 'Baby Driver' (2017) o la serie 'From Dusk Till Dawn: The Series' a las órdenes de Robert Rodríguez.



El director de origen latino la ha fichado además para el reparto de la película 'Alita: Battle Angel' , que verá la luz el próximo año.



Antes de eso, González estrenará en diciembre 'Welcome to Marwen' , la nueva cinta del cineasta Robert Zemeckis ("Forrest Gump", 1994) y en la que también aparecen Steve Carell, Leslie Mann y Janelle Monáe.