Hasta 30 efectos adversos graves provocan los tratamientos contra el covid-19

La Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos y Productos de Salud de Francia (ANSM) advirtió que los tratamientos usados contra el covid-19 podrían causar efectos adversos graves y que ‘en ningún caso’ deberían ser automedicados. Hasta ahora se han revelado 30 efectos adversos graves en pacientes con coronavirus tratados con Plaquenil (hidroxicloroquina).

Los efectos indeseables no son exclusivos de la cloroquina y de la hidroxicloroquina, también aparecen con la administración de otros medicamentos ‘anti-coronavirus’ como Kaletra (un antirretroviral que combina las moléculas lopinavir y ritonavir).



Dominique Martin, director general de la ANSM dijo que incluso se sospecha que tres pacientes de covid-19 fallecieron en un hospital de París debido a la gravedad de estos efectos secundarios y no a causa del virus pandémico. El análisis definitivo de estos casos está en curso y se espera obtener conclusiones el próximo fin de semana.



El ANSM ha puesto bajo vigilancia, durante las últimas dos semanas, todos los tratamientos experimentales en el manejo de covid-19. Hay especial atención a sustancias utilizadas fuera de ensayos clínicos formales (cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir / ritonavir, tocilizumab, colchicina).



Martin dice que es bastante normal buscar tratamientos de emergencia, más con una pandemia de por medio, pero que eso no impide tener que ejercer vigilancia, concretamente fármaco vigilancia de estos productos, para comprobar su seguridad y efectividad’.



Según Dominique Martin, el riesgo más grande de los muy mencionados hidroxiclorina y azitromicina es que pueden provocar daño cardíaco irreversible. Estos medicamentos están en el punto de mira desde que el microbiólogo francés Didier Raoult publicó dos estudios controvertidos que concluyen, según él, su ‘efectividad’ contra el coronavirus.

El director general de la ANSM manifiesta que la asociación de los dos medicamentos potencia el riesgo de trastorno del ritmo cardíaco, lo que puede conducir a un ataque cardíaco. Y esto, según Martin, es aún más cierto en pacientes que sufren de covid-19 debido a trastornos metabólicos específicos de esta enfermedad. No queda de lado tampoco la posibilidad de que ocurra una insuficiencia renal o de que los medicamentos mencionados provoquen una ceguera irreversible por retinopatía.

Varios tratamientos para el coronavirus se encuentran actualmente en ensayos clínicos para evaluar su efectividad. Lamentablemente su uso y abuso se ha extendido a raíz de desafortunadas declaraciones de autoridades y políticos que incluso los recomendaron como profilaxis. La consecuencia ha sido el desabastecimiento para pacientes de lupus, artritis o malaria que realmente necesitan estos medicamentos.