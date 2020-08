EE.UU. liberará millones de mosquitos genéticamente modificados

LEA TAMBIÉN

Mosquitos genéticamente modificados serán liberados en Los Cayos de Florida, Estados Unidos, en el 2021 y 2022. Las autoridades locales autorizaron el 19 de agosto del 2020 a la empresa de biotecnología Oxitec para hacer las pruebas con los mosquitos OX5034.

El Aedes aegypti es el mosquito vector de tres de las enfermedades zika, dengue y chikungunya que preocupan no sólo a América Latina sino al mundo entero. Se reproduce de manera muy fácil, solo necesita, un recipiente con agua estancada para dejar allí los huevos. El mosquito hembra es el que pica a los humanos porque necesita de sangre para desarrollar los huevos.



La empresa de biotecnología Oxitec ha informado que el mosquito, denominado OX5034, ha sido alterado para producir crías hembras que mueren en la etapa larval. Es decir, mucho antes de desarrollarse y crecer lo suficiente como para picar y propagar enfermedades.



Además, del cruce de los mosquitos machos modificado con las hembras “naturales”, que son las que transmiten las enfermedades, no surgirán más insectos.



Con la liberación de los mosquitos se busca una alternativa a los insecticidas y larvicidas para acabar con el transmisor de enfermedades. Oxitec logró la aprobación de las pruebas luego de aproximadamente 10 años.



La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) en mayo del 2020 ya había dado luz verde para las pruebas del denominado "mosquito amigable" y con la reciente aprobación de las autoridades locales del Distrito de Control de Mosquitos del Condado de Monroe se realizaran las pruebas de campo del uso del Aedes aegypti modificado como una forma de reducir las poblaciones de mosquitos, para proteger la salud pública de las enfermedades transmitidas por mosquitos, según Oxitec.



Oxitec colocará cajas con millones de huevos de Aedes aegypti machos genéticamente modificados de los que surgirán millones de mosquitos que se mezclarán con la población local de su especie en 2021. No se conoce detalles de los lugares donde se realizarán los procedimientos.

Durante los 10 años que ha demorado la aprobación de las pruebas la población local se ha hecho eco de acuerdo y desacuerdos respecto a la liberación de los mosquitos modificados. Sin embargo, Oxitec ha informado que se realizarán pruebas de campo en el condado de Téxas, en EE.UU.