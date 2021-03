Un hombre disfrazado de Batman gana USD 200 diarios en EE.UU.; no planea regresar a su país

El periodista, residente en Estados Unidos, contó que viajó a Estados Unidos en busca de una oportunidad laboral. El ciudadano es ahora el 'Batman argentino' en Times Square.

Patricio, de origen peruano, llegó a Argentina muy joven y se nacionalizó. En el 2016 decidió viajar a Estados Unidos por una oferta laboral, junto a su hija y esposa se quedaron en Nueva York, pero el empleo no se concreto.



El periodista deportivo de 44 años contó al medio TN el pasado 27 de febrero del 2021 que luego de no obtener el empleo decidió quedarse y probar suerte.



"Me salió una propuesta por mi profesión de periodista y vine a probar suerte aunque no pude quedar efectivo en el puesto por el idioma y ahí dije ‘¿qué hago? ¿de qué me disfrazo?’. Habíamos venido en búsqueda de un futuro mejor y había que quedarse", aseguró al mismo medio.



El hombre trabajo en la construcción y como mesero, pero decidió disfrazarse de Batman para ganarse la vida. "Un día pasé por el Times Square y vi a los personajes de Marvel y me explicaron que para trabajar ahí tenía que hacer dos cosas: pedir un permiso y respetar las normas. Las circunstancias de la vida me llevaron a ser el ‘Batman argentino’ y es un orgullo representar al país. Acá hay varios personificando al superhéroe, pero a mí me identifican porque tengo una banderita cosida en el brazo del traje", contó.



Él vive junto a su esposa e hija en New Jersey. "Estoy a 35 minutos de tren desde Manhattan. El Times Square es como mi oficina, acá estoy todo el día"



Patricio contó que antes de la pandemia por el covid-19 alcanzaba a recaudar USD 400 diarios, actualmente USDO 200. Él al igual que sus compañeros debe respetar las normas, tomarse las fotos con los turistas en las zonas permitidas y contar con los permisos respectivos. El pago por parte de los turistas no es una obligación, es voluntario.



"En mi caso me les acerco un poco de careta y me hago entender con el idioma porque lo aprendo día a día. A mí me dejan un dólar, cinco, diez. Una vez me dejaron 300", sostuvo.



El periodista invierte también en su disfraz, tiene uno para soportar mejor el verano y otro para el invierno. Por cada uno pagó cerca de los USD 2 000. Además, ha comenzado a comprar equipos para su propia productora que se llamará 'Batman Times Square'.



Patricio dijo que no tenía planes de volver a Argentina. Él es muy activo en redes sociales. En Instagram alcanza los 40 000 seguidores aproximadamente.