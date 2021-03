Eduardo 'Mosquito' Mosquera tiene covid-19; no está hospitalizado

El domingo, 21 de marzo de 2021, circuló información en la que se aseguraba que el actor Eduardo 'Mosquito' Mosquera se encontraba hospitalizado a causa del covid-19. Sin embargo, el comediante le confirmó a Diario EL COMERCIO que está superando la enfermedad en casa.

"Ha sido terrible, hace una semana estuve presentándome en La Merced, en un cumpleaños privado, había mucha gente sin mascarilla, se acercaron a pedirme fotos, a felicitarme, a brindarme un trago. Uno piensa que unas fotitos sin mascarilla no hacen daño, pero me afectó", contó Mosquera.



Tras perder el olfato y sentir fuertes dolores de cuerpo, el comediante acudió al centro de salud más cercano. Allí le hicieron un examen que confirmó que se había contagiado con el nuevo coronavirus. Su esposa, Lilian de la Cueva, también se contagió. Ambos están separados del resto de la familia.



"Hemos sentido ahogo, dolores de cuerpo, de cabeza, de garganta y de articulaciones. Ha sido terrible, pero uno no sabe hasta cuando pasa. En realidad hay que cuidarnos", dice.



La pareja está superando la enfermedad bajo la supervisión de un médico que los visita en casa. Así lo relató de la Cueva. "Estamos luchando", agregó.



Aunque Mosquera no está hospitalizado, sí requiere de apoyo económico para afrontar los gastos de la enfermedad y los gastos del día a día, que se han acumulado tras un año con poquísimos espacios para las artes escénicas.



"Estábamos con muchas deudas y como no había presentaciones, vendí mi carro, pagué algunas deudas pero todavía me falta", asegura.



El apoyo económico se puede realizar a la cuenta Produbanco de Ahorros 12050058288, a nombre de Eduardo Mosquera, con cédula de identidad 1705240990.



Mosquera, como cientos de trabajadores del sector cultural, no tiene sueldo fijo ni seguro social.