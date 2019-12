Ed Sheeran se toma un respiro y volverá cuando 'haya vivido un poco más'

LEA TAMBIÉN

El cantante británico Ed Sheeran decidió tomarse un descanso del trabajo y de las redes sociales para "viajar, escribir y leer", y volverá a componer cuando "haya vivido un poco más".

Así lo anuncia el artista de 28 años en su cuenta de Instagram, donde cambió su imagen del perfil por el icono "BRB" ("be right back", volveré enseguida) para informar de sus intenciones a sus más de 32,2 millones de seguidores, de los que se despide "con mucho cariño".



"La era Divide y la gira me han cambiado la vida de muchas maneras, pero ahora se ha terminado y es hora de salir y ver un poco más del mundo", escribe el músico, uno de los más exitosos de todos los tiempos en el Reino Unido.



Sheeran relata que ha trabajado sin parar desde 2017, por lo que necesita "un respiro" para practicar sus aficiones e inspirarse, y estará fuera de las redes sociales "hasta que sea el momento de volver".



"Prometo volver con música nueva cuando sea el momento adecuado y haya vivido un poco más para tener algo de lo que escribir", afirma.

El músico de Suffolk (este de Inglaterra), que ya se tomó un descanso en 2016, concluyó este año su gira Divide, lanzada en marzo de 2017 y con la que ha realizado 260 espectáculos en más de cincuenta países.



Su cuarto álbum de estudio, 'Nº6 Collaborations Project', salió a la venta el pasado julio y ha coronado durante semanas las listas de éxitos en el Reino Unido.



Sheeran fue nombrado artista de la década por la Official Charts Company por conseguir el récord de doce números uno en las listas oficiales de éxitos de sencillos y de álbumes entre 2010 y 2019, más que ningún otro colega.

También se ha mantenido en los primeros puestos de esas listas por más tiempo que nadie, con un total de 79 semanas.