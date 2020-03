Ecuatorianos varados en México claman por soluciones

LEA TAMBIÉN

Un grupo de compatriotas espera una solución en el aeropuerto de México para regresar a Ecuador. Diego Eivar es uno de ellos; llegó al país azteca el pasado jueves 12 de marzo del 2020 como invitado de prensa para disfrutar del Festival Toluca 2020, exactamente del Hell & Heaven, previsto para ayer, 14 de marzo del 2020.

Tras escuchar las medidas tomadas por las autoridades nacionales con el fin de frenar el contagio del covid-19, él y varios ecuatorianos tomaron sus maletas y hoy, 15 de marzo del 2020, se dirigieron a la terminal aérea con la esperanza de retornar a casa.



Desde las 08:00 hasta las 12:15 seguían sin una solución. “Aquí nos dicen que no hay vuelos, que se cancelaron por las medidas tomadas por las autoridades ecuatorianas”, cuenta Eivar, y añade que los pocos pasajes que se ofertan superan los UD 800.



Asegura que en el aeropuerto les indicaron que no pagarán penalidad, pero que podrán embarcar cuando haya vuelos. “No queremos esperar, solo queremos regresar”.



En el aeropuerto, asegura, están rodeados de unos 150 ecuatorianos que buscan desesperadamente regresar a Ecuador. “Muchas personas llegaron a México para disfrutar de sus vacaciones, pero ni bien llegaron a Cancún se regresaron al aeropuerto”, indica.



En el Festival Toluca 2020 se presentó la banda ecuatoriana de metal alternativo Minipony y, según Eivar, sus integrantes compraron un vuelo rumbo a Bogotá para luego ingresar al país vía terrestre.

El sábado, 14 de marzo del 2020, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, quien preside el COE, anunció la restricción del ingreso de pasajeros por vía aérea por 21 días.

Para extranjeros en vuelos internacionales y en transporte terrestre internacional y marítimo desde hoy, domingo 15 de marzo a las 23:59. Para los ecuatorianos o extranjeros residentes en el país la fecha límite será el lunes 16 de marzo a las 23:59.



Eivar añade que “las aerolíneas no nos han dado ninguna garantía. En Aeroméxico les dieron una opción de un vuelo en 72 horas, lo que es imposible porque se va a cancelar. Copa Airlines no nos dan soluciones, solo largas. No se ponen a pensar que muchas personas no tenemos dónde dormir”.



Mientras tanto, los festivales Toluca 2020 y Vive Latino 2020 continúan desarrollándose. En este último, hace 11 horas, 27 personas fueron detectadas con fiebre, según el portal www.marca.com