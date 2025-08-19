Por primera vez en 137 años, un fotógrafo ecuatoriano documenta en la National Geographic la labor de quienes trabajan por conservar la biodiversidad de las Islas Galápagos.

Ecuatoriano llega a la National Geographic con una inspiradora historia de las Galápagos

Lucas Bustamante se convirtió en el tercer compatriota en aparecer en la prestigiosa revista internacional. Lo hizo con una historia que destaca la inspiradora y constante dedicación de guardaparques, investigadores y conservacionistas en la recuperación de las tortugas gigantes de las islas.

Bustamante -biólogo y fotógrafo- confiesa que el proyecto lo transformó tanto profesional como personalmente. “Me dediqué a usar mi cámara como traductor de ciencia, para conectar y traducir todas estas historias tan chéveres que los científicos hacen, pero que muy poca gente conoce”.

La historia publicada narra los esfuerzos para repoblar las islas con tortugas gigantes, muchas de las cuales habían visto sus poblaciones reducidas por la intervención humana y la introducción de especies.

Los equipos de conservación enfrentan desafíos constantes: desde el monitoreo de los animales hasta la recuperación de sus hábitats. Tienen también la presión añadida de fenómenos naturales como sequías y erupciones volcánicas.

“Cada tortuga que vuelve a caminar libre por Galápagos es un testimonio de paciencia y trabajo colectivo”, señala Bustamante en una entrevista con EL COMERCIO.

Su cámara documenta no solo a los animales, sino también a los rostros de quienes dedican su vida a este esfuerzo silencioso y persistente. Las imágenes reflejan un equilibrio entre la fragilidad de la naturaleza y la fortaleza de la voluntad humana.

Lucas Bustamante cuenta su historia en 24 páginas

La publicación de Bustamante representa un hito para la fotografía ecuatoriana. La edición digital ya está disponible y la versión impresa llegará en septiembre.

Está ultima tendrá 11 de las cerca de 5 000 fotografías que coleccionó desde 2019, cuando surgió el interés por este tema. “Son casi seis años de trabajo”.