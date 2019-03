El ecuatoriano Lion no pasó a semifinales del programa 'La Voz España’

LEA TAMBIÉN

El artista ecuatoriano, Lion, que compite en el programa 'La Voz España', no logró estar entre los semifinalistas, luego de presentarse en la fase 'directos' del show este miércoles 27 de marzo del 2019.

El joven de 19 años salió al escenario, con una chaqueta metalizada, interpretando Uptown funk del estadounidense Bruno Mars, pero fue María, otra de las concursantes del equipo de Luis Fonsi, quien obtuvo el pase a semifinales. Lion alcanzó un 83% de los votos, mientras que María superó al ecuatoriano con 117%.

El artista se ha destacado por acompañar las canciones solamente de su voz y la guitarra. En la fase de audiciones los 'coaches' se sorprendieron al oírlo interpretar Toxic de Britney Spears y para mantenerse en el programa durante la fase 'Batalla Final' de 'La Voz España', el artista cantó Fix You de Coldplay dejando estupefacto al jurado.

Sin embargo este 27 de marzo, Lion, que vive en Barcelona, y trabaja en un restaurante como mesero, no entró a las semifinales y eso desató la indignación de varios usuarios de redes sociales. Comentarios como "que Lion se haya ido... Esta edición de la voz no se para que la estoy viendo" o "No estoy comentando nada de la voz porque me he quedado en que no han escogido a Lion y aún sigo llorando" se lee respecto a la eliminación del joven ecuatoriano del programa 'La Voz España'.



Que Lion se haya ido... Esta edición de la voz no se para que la estoy viendo... A ver luego Marlo. #LaVozDirectos2 — Kuridiota Derremate (@Kurisuki) 27 de marzo de 2019