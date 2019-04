Ecuatoriana busca que el primer agujero negro registrado se llame Chris Cornell

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pasado 10 de abril del 2019, día en el que se dio a conocer la primera imagen de un agujero negro, en el portal Change.org se publicó una singular petición. La ecuatoriana Giuliana Jarrín de 28 años proponía que se nombre a este agujero en honor a Chris Cornell. El vocalista de las agrupaciones Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog que se quitó la vida en mayo del 2017.

Jarrín cuenta que al enterarse de la revelación científica “lo primero que se me vino a la mente fue Black Hole Sun de Soundgarden", un tema musical que forma parte del disco 'Superunknown' de la agrupación que fue lanzado al mercado en el año 1994. "Me pareció que sería un tributo muy especial al artista que tuvo mucha influencia en el rock", dice Jarrín.



Además, la ecuatoriana dice que notó cierto parecido en la portada de 'Superunknown' con la imagen del agujero negro. Esto, asegura, le pareció una señal para iniciar su petición a las 12:00 del pasado 10 de abril, pero no se imaginó que lograría una acogida tan grande. Para el 11 de abril, su iniciativa se había vuelto viral y la historia circulaba en medios internacionales y en revistas especializadas en música como Classic Rock Magazine y Loudwire.



Jarrín tiene cerca de 10 000 seguidores en su cuenta de Instagram. Se dedica al diseño gráfico industrial y es fanática del rock. Hace algunos años, la agrupación Aerosmith dijo que ella era su fanática número uno en el mundo. En el año 2011 creó una campaña en Facebook que finalmente logró que la banda liderada por Steven Tyler se presente por primera vez en el país.



Además, administra la página de Facebook Aerosmith en Ecuador que tiene más de 9 500 seguidores. Allí difundió el pasado 10 de abril su iniciativa. En la publicación dijo que al ver la imagen del agujero negro "no pude evitar pensar en Chris Cornell y decidí crear esta petición para pedir que nombren a este agujero negro en su honor. Espero que todos juntos podamos lograrlo", dijo en el texto que acompaña el pedido a que sus seguidores firmen y compartan la solicitud en Change.org.





La petición se viralizó de tal manera que llegó a oídos de Vicky Cornell, viuda de Chris Cornell, quien se comunicó con Jarrín para agradecerle. Según cuenta la ecuatoriana, la mujer le dijo que “es lindo sentir el cariño que los fanáticos de Cornell siguen demostrando y cómo lo homenajean. Además me contó que la muerte de su esposo todavía les afecta mucho y que las alegrías que tienen son pocas y que esto les llenó el corazón”. Jarrín dice que brindarle una emoción, a la familia de Cornell, fue los más lindo que obtuvo de su propuesta.

​



El conocido guitarrista Tom Morello, quien fue compañero de Cornell en Audioslave, también conoció de la propuesta de Jarrín. Según una publicación de Loudwire, quiere firmar la petición y afirmó que sería un gran tributo para su amigo.



Con el hashtag #RocknRollRevolution Jarrín comparte contenido para mostrar el estilo de vida de los rockeros y para que la sociedad elimine los prejuicios que hay sobre las personas que gustan de este género musical. Con esa etiqueta ella impulsó su pedido para la memoria de Cornell y asimismo intenta que el rock cobre fuerza nuevamente.



Aunque la primera imagen del agujero negro ya fue titulada como ‘Powehi’, proveniente del hawaiano y significa: creación oscura adornada e insondable. Jarrín espera que el esfuerzo de ella y de todas las personas que firmaron la petición pueda llegar a la comunidad científica y que la siguiente imagen de un agujero pueda llevar el nombre de Cornell.

El próximo 18 de mayo se cumplirá el segundo aniversario de la muerte del cantante. Por eso Jarrín cree que “hubiese sido un lindo homenaje, esperemos que para la próxima si sea posible”. Hasta la mañana de este miércoles 17 de abril la petición ha sido firmada por más de 46 000 personas.