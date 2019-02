La ecuatoriana Paulina Aguirre, parte del jurado del programa 'The World's Best'

LEA TAMBIÉN

Más de 26 millones de personas se congregaron frente a sus televisores el pasado domingo 3 de febrero del 2019, luego de la proyección del Super Bowl, para ser testigos de un nuevo estilo de programa de talentos que busca lo mejor del mundo. En ‘The World’s Best’ está presente una bandera ecuatoriana. La encargada de ondearla y representar al país con su voto es Paulina Aguirre.

Aguirre, cantante, compositora y actriz de doblaje, se alzó en el año 2009 con el Grammy latino por su disco titulado ‘Esperando Tu Voz’. De este trabajo discográfico se desprenden éxitos como Cuando me vaya de aquí, en el que la ecuatoriana canta a dúo con el reconocido cantautor mexicano Armando Manzanero. Además de haberse llevado el Grammy en una ocasión, ha sido nominada en otras tres ocasiones a los premios que reconocen lo mejor de la música latina.



Fueron estas “credenciales” las que llevaron a los productores del programa a contactarse con la ecuatoriana. Luego de una entrevista vía Skype, fue seleccionada para ser parte del ‘panel del mundo’, que se compone de 50 jueces originarios de distintos países que dan su voto a los diversos y talentosos actos que se presentan en el programa. Así lo explica la intérprete a EL COMERCIO desde Los Ángeles, donde reside desde el año 2002.



Aguirre cuenta que luego de la entrevista, la directora de casting del programa Kat Erangey, le confesó que quedó encantada con ella y que un día después se pondrían en contacto para informarle de la decisión. Esto sucedió en agosto del 2018. Entre risas, la ecuatoriana aún recuerda que no recibió el correo de confirmación sino hasta dos semanas después y que tuvo muy poco tiempo para prepararse, “no tuve tiempo de hacer todas las cosas que me hubiera gustado hacer”, se lamenta.



Si bien es cierto que en el programa hay países “más establecidos” en materia artística, para la producción de ‘The World’s Best’ era importante contar con algunas voces de Latinoamérica y por ello seleccionó a Ecuador para el 'panel del mundo'. “Aunque somos pequeños, igual estamos en la mitad del mundo y sí somos representativos, no es que no lo somos”, sostiene.





El rodaje de ‘The World’s Best’ se inició en octubre del 2018 y continúa hasta la actualidad. Son los reconocidos Drew Barrymore, RuPaul Charles y Faith Hill los encargados de buscar en las presentaciones artísticas “lo mejor”.



Para esto cuentan con la ayuda de un panel de 50 expertos que representan a diversos países. Esta es la primicia del programa que, según Aguirre, se diferencia de otros similares que se producen a nivel mundial, por contar con participantes que ya son reconocidos en sus países y solo presentar actos de primer nivel.



Los representantes de los 39 países que forman parte de la ‘pared del mundo’ en el programa, se desempeñan en áreas que van desde el canto, como el caso de la ecuatoriana, hasta el jiu-jitsu, representado por el juez Anderson Silva, campeón mundial de esta disciplina.



Los jueces se sientan detrás de los jurados principales durante el programa y están presentes en todas las presentaciones, en jornadas que pueden extenderse desde las 08:00 hasta las 22:00 recuerda Aguirre.

La ecuatoriana explica que tanto ella como los otros jurados buscan “la excelencia en los actos y en su disciplina”. Cuenta que las presentaciones de canto, en las que también está involucrada la composición, son las que más le llaman la atención. Entre estos, resalta un grupo de niños oriundos de Filipinas “que cantan impresionante”.



Y es que Aguirre, como cantante y compositora, se interesa por algo más que los buenos cantantes y persigue la “buena música, porque al final del día, la carrera de un artista se desarrolla porque tienes gente que te sigue, que le gusta tu música, que te apoya por el mensaje que das”, asegura.



Durante la ronda de audiciones, primera parte de ‘The World’s Best’, el promedio de calificación de los jueces principales y el número de votos que otorga el ‘panel del mundo’ se totaliza sobre 100 puntos, para que los participantes puedan pasar a la siguiente ronda, deben alcanzar un mínimo de 75.



Aguirre resalta que la producción del programa es la encargada de costear los vuelos de presentaciones que legan hasta Los Ángeles desde lugares como Mongolia o Corea, que participan con grupos de artes marciales o Kazajistan, que compite con una cantante. “Son actos que son únicos, son excelentes, no hay ni siquiera un espacio para que nosotros digamos ‘uy que mal o que desafinado’, todos son excelentes. No son actos para amateurs”, afirma.

Para entrar en ‘The World’s Best’ los interesados en participar deben primero probar que son los mejores en lo que hacen en sus países “y ya tener cierta trayectoria para que participe y pueda estar a nivel de los otros actos”, cuenta la intérprete que resalta que no es un programa que pone a concursar a “buenos y malos en el que a los malos se les pone mal”.



En esta primera temporada de ‘The World’s Best’, no participa ningún acto del Ecuador, se apena Aguirre, quien espera que para las siguientes ediciones del show, algún ecuatoriano llegue a demostrar su talento a los jueces principales.



La cantautora se muestra emocionada de poder ser parte del show. “Estoy súper agradecida con Dios y con la producción de que me hayan dado esta oportunidad, porque yo no estoy llevando mi nombre solo como Paulina, tengo el anhelo y el sueño de que participantes ecuatorianos vengan con sus talentos y muestren un poquito lo que es Ecuador en futuras temporadas”, dice.

Actualmente, la ecuatoriana se encuentra lanzando un nuevo sencillo que, según cuenta, ya empieza a sonar en el país y en Los Ángeles. Se trata de Ya No Duele, un tema que habla sobre el perdón. Además, tiene previsto el lanzamiento de un nuevo disco para octubre y, espera, poder presentar nuevos conciertos en Ecuador.