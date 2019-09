Ecuatoriana participará en la I Cumbre de la Juventud sobre Clima de la ONU

LEA TAMBIÉN

La ecuatoriana Bárbara Palacios confirmó que participará en la I Cumbre de la Juventud sobre Clima de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrollará el próximo 21 de septiembre del 2019 en Nueva York.

Palacios comentó que su candidatura la presentó la Organización Mundial para los Scouts, que conoce sobre personas que tienen "un perfil ambiental importante" en la agrupación.



"No sabía que me habían postulado. Me notificaron el 1 de septiembre que había sido seleccionada y que iba a participar en la Cumbre", señaló.

El objetivo de la cita juvenil en Estados Unidos es que "contemos nuestra experiencia de cómo, desde las bases, hemos logrado activar conciencia ambiental o proyectos ambientales, dependiendo de la línea de cada líder", explicó.



En los Scouts, la ecuatoriana lideró, durante tres años desde 2009, un programa de reforestación con plantas nativas en cinco ciudades de su país.



Al tercer año del proyecto, incorporaron apoyo privado para promover la protección porque "obviamente no solo es sembrar sino asegurar la vida de la planta", dijo antes de comentar que, cuando no hay cuidado posterior, en las reforestaciones en Ecuador "solo un 15% de árboles sobreviven".

El programa se inició con 20 personas pero con el paso de los años se han sumado unas 100 000, anotó la joven de 28 años.



La ecuatoriana, que ingresó en los Scouts a los 15 años, centra ahora su trabajo en las alianzas público-privadas y no gubernamentales-privadas.

Palacios quiere fomentar que las organizaciones no gubernamentales "entiendan la dinámica" de la empresa privada y generan proyectos co-creados para la sostenibilidad y el medioambiente.



Hasta el momento trabajó con 22 organizaciones no gubernamentales, que pretende que se alíen con empresas privadas para generar proyectos, comentó a EFE.



En la cita de las Naciones Unidas, que será una plataforma para los jóvenes líderes que realizan acciones en favor del ambiente, la ecuatoriana presentará ejemplos de trabajos que se desarrollan en su país en favor de la naturaleza.



Palacios aseguró que hay miles de scouts en Ecuador que trabajan por el medioambiente, por lo que se siente una representante de sus compañeros.



Por ello, expondrá la preocupación de los jóvenes por el cambio climático y sus acciones en Ecuador con el despliegue de varios proyectos que se desarrollan de acuerdo a las distintas edades de los Scouts.



Por ejemplo, informará sobre el trabajo de niños de 7 años que desarrollan campañas de reciclaje en sus colegios y también hablará de campañas de reforestación de los jóvenes.



La I Cumbre Juvenil se desarrollará el 21 de septiembre y dos días después habrá un encuentro mundial "donde están todos los líderes. La idea es que los líderes pasen por la cumbre juvenil y se inspiren en jóvenes, ideas y movimientos para luego poder tomar medidas", explicó Palacios.



Según un comunicado de los Scouts en Ecuador, más de 7 000 aspirantes de entre 18 y 29 años fueron evaluados para asistir a la Cumbre de la Juventud sobre el Clima y Palacios fue seleccionada como uno de los 500 jóvenes que asistirá al evento.

La Cumbre será una jornada completa que reunirá a jóvenes activistas, innovadores, emprendedores y creadores de cambio, comprometidos a combatir el cambio climático "al ritmo y la escala necesarios para enfrentar este gran desafío", reza el escrito.