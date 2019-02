¿Cómo es una Master Class del maquillador oficial de Kim Kardashian?

LEA TAMBIÉN

La maquilladora cuencana Verónica Garzón asistió a una de las Master Class de Mario Dedivanovic, conocido por ser el maquillador oficial de Kim Kardashian. La modelo de la clase fue Kardashian y como invitada especial, Anastasia Soare, conocida como la ‘reina de las cejas’.

La clase magistral se realizó en Los Ángeles, EE.UU., el pasado sábado 9 de febrero del 2019 en el Theater at Ace Hotel y tuvo una duración de cinco horas.



Garzón junto a su esposo Lino Peñafiel importan desde hace dos años de Italia los maquillajes de la línea Nee Make Up Milano, productos de belleza que están libres preservantes nocivos para la salud. La comercialización del maquillaje fue la motivación para ver a Mario Dedivanovic en acción, ella cree que saber las técnicas para la utilización correcta del producto es necesario para brindar el trato que merece el cliente.



El costo para asistir a una de las Master Class de Dedivanovic varía de acuerdo a la localidad. En Los Ángeles hubo cinco localidades, la más costosa Diamond de USD 1 699,95; Platinum USD 899,95; Gold USD 499,95 y la más económica Silver de USD 299,95.



No es la primera vez que la maquilladora asiste a una clase magistral o a un curso de maquillaje, ella señala que la diferencia entre una clase y curso radica en que en el primero solo observas y aprendas en el segundo observas, aprendes y luego se evalúa con una prueba práctica. Garzón ha participado en clases de maquillaje de las marcas Make Up For Ever, Maybelline, la Academia de Nee Make Up y la Master Class de Dedivanovic.



Los aprendizajes de técnicas de maquillaje varían dependiendo del lugar del mundo en el que esté una persona. “En Europa el maquillaje es muy ‘nude’, súper sobrio, no se coloca casi nada en la cara, más bien solo se corrigen las pequeñas imperfecciones. Todo lo contrario al maquillaje en Sudamérica”, dice Garzón.



También comenta que las clases del maquillador de Kim Kardashian nunca son similares, todas son distintas y no siempre es Kardashian la modelo. De la presencia de la celebridad también depende el valor de las entradas a la clase. A la que la maquilladora ecuatoriana asistió fue una de las que más costosas, por la presencia de Kardashian y Anastasia.



Garzón estuvo al tanto de la venta de las entradas a través de las redes sociales de Dedivanovic, que hace una especie de cuenta regresiva cuando los boletos están por salir a la venta. La cuencana sabía que era un evento que no debía perderse por las personalidades que estuvieron exponiendo sus técnicas únicas de maquillaje. Asimismo, recuerda que por viajar a Los Ángeles tuvo que perderse la celebración del cumpleaños de su hija pequeña.



En The Master Class se extiende una pantalla tipo cine, y en un extremo del escenario en un espacio de dos metros por dos metros se ubicaron Dadivanovic, Kardashian y Anastasia. “En la clase se puede hacer todo tipo de preguntas”, recuerda Garzón que estuvo en sentada en la tercera fila. Y si algo marcó el evento dice que fue que “Kim Kardashian estaba con psoriasis”, la psoriasis es una afección a la piel que presenta una especie de sarpullido.



A causa de la enfermedad de Kardashian, Dadivanovic llamó a los asistentes suertudos, porque iban a presenciar que su maquillaje no es perfecto por trabajarse en pieles en óptimo estado, sino por la técnica.



“Kim tenía manchas, tenía granitos y él dijo los voy a cubrir”, comenta Garzón. Esto le permitió darse cuenta de que los ‘looks’ que Dadivanovic hace en los rostros femeninos son bien trabajados al punto que no dependen de la piel de las modelos.

En cuanto al maquillaje que se hace en Ecuador, Verónica Garzón dice que las mujeres prefieren la técnica del contorno que permite “afinarnos las mejillas, el rostro, la nariz, engrosarnos un poco los labios, que usa claros y oscuros, que el claro resplandece y el oscuro esconde”. Mientras que a nivel internacional están más enfocados en la “iluminación del rostro”, señala.