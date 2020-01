Ecuador, sin casos sospechosos de coronavirus, mantiene vigilancia rutinaria

LEA TAMBIÉN

Ecuador, sin casos sospechosos de coronavirus, mantiene la vigilancia sanitaria rutinaria en todos los puntos de estrada a la nación, confirmó este jueves 23 de enero del 2020 el director Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Alfredo Olmedo.

De acuerdo al funcionario, en el país "no hay" ningún caso sospechoso hasta el momento y tampoco han ampliado sus controles sanitarios pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha declarado al caso como "un evento de salud pública de importancia internacional".



"Las medidas de prevención o contención que estamos haciendo como Ministerio de Salud Pública se basan en la vigilancia rutinaria, pues la OMS no ha recomendado incrementar, sino continuar con las medidas que se hacen día a día", explicó.



Señaló que en los puntos de entrada a Ecuador se mantienen puestos de vigilancia epidemiológicas, que cuentan con planes de contingencia activos, que se evalúan cada año.



Olmedo indicó que, a partir de una reunión prevista de expertos de la OMS podrían salir más recomendaciones adicionales, que "el país acogerá".



Recordó que la OMS ha recomendado no realizar pesquisas a los viajeros que llegan de China pues "eso genera un pánico innecesario en la comunidad".



El funcionario comentó, además, que aunque es menos frecuente por este caso particular el riesgo de posible introducción del virus por las fronteras, se mantiene también la vigilancia en los pasos limítrofes con Colombia y Perú.



"En Ecuador no se han reportado casos sospechosos al momento, sin embargo hemos socializado la alerta emitida por la OMS a todos los equipos de salud para que detecten casos" posibles, resaltó.



Y pidió a la población que mantenga la calma y se informe por fuentes oficiales, como páginas de Internet del Ministerio ecuatoriano de Salud Pública, de la OMS, o de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Asimismo, solicitó mantener medidas de prevención y control como una buena higiene respiratoria: el lavado constante de manos con jabón, así como evitar estar en contacto con personas con alguna afectación respiratoria para evitar la transmisión.

En la ciudad china de Wuhan -epicentro del brote- la neumonía vírica ha dejado al menos 17 muertos.



Según el más reciente recuento de la televisión estatal CGTN de China, el número de casos confirmados en el gigante asiático de la ya conocida como neumonía de Wuhan asciende a 631, y tan solo en cinco regiones del país no se ha registrado ninguno todavía.