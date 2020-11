El uso de gel y alcohol es muy efectivo contra el virus

LEA TAMBIÉN

Durante este feriado muchas familias saldrán de la ciudad y lo más probable es que lleven alcohol y gel entre sus pertenencias. De hecho, estos elementos deberían ser indispensables a la hora de salir de casa.

El médico epidemiólogo Daniel Simancas, director de Investigación de la Universidad UTE, dice que la limpieza de superficies es fundamental a donde se vaya, sea al hospedarse en un hotel de otra ciudad, en la vivienda de una familia distinta a la de uno, o al sentarse en un lugar público cualquiera. De hecho, es una de las estrategias más importantes dentro de los protocolos de bioseguridad.



El efecto de limpiar una superficie con un desinfectante dura entre dos y tres horas. El alcohol permanece un poco menos, porque se evapora.



Estos productos bloquean la acción del SARS-CoV2 y lo neutralizan. El 99% de los virus quedan atenuados.



Una vez que el espacio utilizado está desinfectado debe ser utilizado por una sola persona o familia. Eso sí, la gente no debería quedarse nunca por mayor tiempo en un mismo lugar.



Si hubiera entrada y salida de personas, se deberían desinfectar con mayor periodicidad las mesas, sillas, computadoras, etc. de los domicilios, lo mismo que los servicios higiénicos.

Cuando se llega a un hotel y todo ha sido desinfectado en la habitación, una vez instalada la persona o la familia no hay mayor riesgo de contagio. Eso sí, es mejor evitar que personal de limpieza ingrese mientras dure la estadía, si no es indispensable. Uno mismo puede tender la cama del cuarto de hotel y arreglar un poco la habitación.



Todo lo contrario, en cambio, en los sitios en los que la gente transita, abre puertas, hace preguntas —lobbys, baños generales, restaurantes, etc. Ahí la limpieza y desinfección tiene que ser permanente.



El ex director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Alfredo Olmedo, resalta que el lavado y desinfección de manos debe priorizarse, al menos cada hora. Hay que llevar alcohol o gel desinfectante a todas partes y usarlo después de tener contacto con tarjetas, billetes, monedas, etc.



Olmedo enfatiza que las acciones, en orden importancia, frente al virus son: lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarilla.

Para Simancas no tiene sentido que se pretenda desinfectar la ropa cuando alguien entra a un sitio. Si hubiera secreciones la leve aspersión que se hace no evitaría la presencia del virus. Que le rocíen a alguien incluso puede ser contraproducente y cualquier químico puede afectar al sistema respiratorio de las personas. Lo mejor es sacarse la ropa al llegar a casa.



El calzado es más riesgoso, habría que dejar los zapatos en el exterior o en su sitio específico para desinfectarlos luego.



Además, hay que aprender a caminar por donde no hay gente, evitar reuniones de familias distintas y aglomeraciones. Si salimos en el feriado deberíamos quedarnos con nuestros seres queridos en un solo sitio y tratar de distanciarnos de otros al comer, en la playa, al caminar, etc. Si se decide visitar a alguien, mejor si es al aire libre y con metros de por medio.



Para Olmedo, la mejor recomendación a quienes piensan salir de casa durante el feriado es que no lo hagan para evitar el contagio.