Ecuador prohíbe la venta y exportación de cinco especies de tiburón

Ecuador prohibirá la comercialización y exportación de cinco especies de tiburones. Andrés Arens, viceministro de Acuacultura y Pesca, hizo este anuncio hoy, lunes 1 de junio del 2020, durante una rueda de prensa en la que también informó las medidas que se adoptarán para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Carcharhinus longimanus (tiburón océanico), Sphyrna zygaena (tiburón martillo liso), Sphyrna mokarran (tiburón martillo gigante), Sphyrna tiburo (tiburón cabeza de pala) y Sphyrna lewini (tiburón martillo común) son las especies que ya no se venderán en el país ni se enviarán al extranjero.



Después de revisar los datos sobre las poblaciones de estos animales, explica Arens, se tomó esta decisión que se oficializará esta semana mediante acuerdo ministerial. Las características de estas especies también influyeron en la adopción de esta medida. Los tiburones martillo llegan tardíamente a la madurez sexual y son animales insignes del Parque Nacional Galápagos.



En Ecuador ya se prohíbe la comercialización y exportación de otras cuatro especies de tiburones. Con la incorporación de estas cinco, serían nueve las especies que están protegidas de esta forma, mientras que otras 20 sí pueden ser comercializadas y exportadas. En Ecuador no se permite la pesca dirigida de tiburones. Solo se contempla la captura incidental.



Arens explica que también se implementarán otras estrategias para proteger a estos animales como la creación de un comité científico asesor para el Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones de Ecuador. Estará conformado por representantes de la academia local y Organizaciones No Gubernamentales.



La próxima semana se presentará el proyecto Acción Tiburón que impulsa el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca junto con los ministerios de Ambiente y Turismo. Mediante esta iniciativa se busca informar y capacitar a los consumidores para que puedan diferenciar los productos que compran.



El Viceministro de Acuacultura y Pesca explica que se iniciará un plan piloto para instalar luces led en las redes de pesca de la flota ecuatoriana artesanal. Estas ayudan a ahuyentar tiburones y rayas sin causarles daños. Esto permitiría evitar la pesca incidental.



Otra de las propuestas es crear un fondo de compensación para el pescador artesanal. Si este puede demostrar a las autoridades, mediante videos, que ha liberado a un tiburón vivo, recibirá un incentivo económico de este fondo. El sector privado, ONGs y la ciudadanía podrán contribuir al fondo.



Arens dice que se reunirá con representantes de Colombia, Perú y Costa Rica para desarrollar estrategias para la conservación del tiburón. Hasta el momento se cuenta con memorandos de entendimiento que fueron firmados para el intercambio de información.



Para controlar la actividad, en mayo se sumaron 75 inspectores a los 140 que operan en el país. El 15 de junio se prevé que ingresen otros 75. Estos se encargan de los controles en los 297 puertos autorizados de desembarque de productos pesqueros.



El Viceministro de Pesca también se refirió a la investigación en torno a las 26 toneladas de aletas de tiburón provenientes de Ecuador que fueron decomisadas en Hong Kong. Por el momento se está investigando a una persona. Se cree que este hizo una declaración falsa al momento de sacar el cargamento.

En el 2019, la Subsecretaria de Recursos Pesqueros realizó 2 880 controles a través de operativos marítimos, fluviales y terrestres para monitorear la actividad pesquera. Ese año se iniciaron 1 049 expedientes administrativos pesqueros. 616 fueron penalizados con sanciones económicas, suspensión de actividades o decomiso del producto.