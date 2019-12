Ecuador busca hacer historia obteniendo una nominación a los Oscar

LEA TAMBIÉN

Con la española 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, vista como fija dentro de la categoría de mejor película internacional en los Oscar de 2020, 15 filmes latinoamericanos, casi todos en español, buscan llegar a los 10 prefinalistas, listado que será revelado el próximo lunes 16 de diciembre del 2019.

Una misión que se antoja complicada, pese a que en los 10 años anteriores la categoría conocida hasta ahora como mejor película en lengua extranjera tuvo 8 nominaciones y 3 ganadores, incluyendo los dos premios más recientes: 'Roma' (México, 2019), de Alfonso Cuarón, y 'Una mujer fantástica' (Chile, 2018), de Sebastián Lelio.



En un año en que la pelea parece estar entre la mencionada 'Dolor y Gloria' y la surcoreana 'Parasite', de Bong Joon-ho, Latinoamérica no parece contar con demasiadas papeletas, más allá de intentar entrar el lunes entre las preseleccionadas, que ahora serán 10 frente a las 9 de antes.

Según IndieWire y The Hollywood Reporter, las que más opciones tienen vienen de Colombia, que vive sus mejores años en esa categoría (su primera nominación, en 2016 y preselección para este año) y Brasil, un viejo conocido del cine internacional (4 candidaturas, la más reciente con 'Central do Brasil', en 1999).



Por un lado, 'Monos', del colombiano Alejandro Landes y que a comienzos de año obtuvo el premio especial del jurado en Sundance, retrata a través de adolescentes que forman parte de un clan armado criminal, un páramo y una selva la crudeza de la guerra "desde la retaguardia", según le dijo en agosto pasado a Efe su director.

Por el otro, 'A vida invisível de Eurídice Gusmo' ('La vida invisible de Eurídice Gusmo'), de Karim Anouz, busca situar al portugués al lado del español y otros idiomas en la búsqueda por este galardón, tras ganar la muestra Una Cierta Mirada en Cannes.



El filme muestra en 1950 a dos hermanas cariocas de temperamentos opuestos que padecen un rígido régimen patriarcal de una sociedad machista y que escogen vidas completamente diferentes.



Tampoco se puede descartar a Argentina, ganador en 2010 y con una nominación en 2015. Ahora, 'La odisea de los giles', de Sebastián Borensztein, cuenta con dos de las claves que llevaron a 'El secreto de sus ojos' a ganar el Oscar nueve años atrás: un guión basado en una novela de Eduardo Sacheri y el protagonismo de Ricardo Darín.



En esta cinta, situada durante 'el corralito' financiero de 2001, un grupo de vecinos de una pequeña localidad trata de recuperar los ahorros que les fueron robados por un inescrupuloso abogado, "una fábula" sobre "la justicia poética", como la describió Borensztein ('Un cuento chino') en Toronto en septiembre pasado.

Sin embargo, la sorpresa por Latinoamérica podría llegar con 'La Camarista', la ópera prima de la mexicana Lila Avilés, que hace un agridulce retrato de la vida de Eve, empleada en un lujoso hotel de Ciudad de México que se sacrifica hasta el cansancio por su hija.



"La apuesta fuerte este año es 'La Camarista', va a ser el palo. Primero, porque es de una mujer y sobre una mujer. (...) Ahora están buscando historias más íntimas, más sociales", aseguró el crítico de cine colombiano Augusto Bernal.

Justamente este filme forma parte de la importante presencia de directoras dentro del grupo regional, 4 en total, que representan casi una tercera parte de los realizadores y que buscan destacarse dentro de una industria claramente machista.



A Avilés se suma Gabriela Calvache, con 'La mala noche' (Ecuador) que fue reconocida en el New York Latino Film Festival de HBO como Mejor Película Internacional. El filme narra la historia de un médico, interpretado por el actor Cristian Mercado, que se enamora de una mujer (Noelle Schonwald? con la que se cita clandestinamente sin saber que detrás de la relación hay un mundo denominado por la violencia y el abuso.

También compiten Antonella Sudasassi, con 'El despertar de las hormigas' (Costa Rica), y Patricia Ortega, con 'Yo, imposible' (Venezuela), que recurren a mujeres fuertes para contar "historias diversas" (superación, prostitución, maltrato e identidad de género) que generen reflexión, tal como afirmó Sudasassi en octubre.



La selección regional la completan la chilena 'Araña', de Andrés Wood; la cubana 'Un traductor', de los hermanos Rodrigo y Sebastián Barriuso; la hondureña 'Café con sabor a mi tierra', de Carlos Membreño; la panameña 'Todos cambiamos', de Arturo Montenegro, y la peruana 'Retablo', de Álvaro Delgado Aparicio.



También la uruguaya 'Así habló el cambista', de Federico Veiroj; la dominicana 'El proyeccionista', de José María Cabral, y la boliviana 'Tú me manques', de Rodrigo Bellott, que al contar en su elenco con Rossy de Palma, una de las famosas 'chicas Almodóvar', espera tener un poco de la suerte proyectada para 'Dolor y Gloria'.



Por último, aunque representa a Bélgica, la cifra de películas de la región bien podría situarse en 16 gracias a 'Nuestras madres', del belgaguatemalteco Óscar Díaz, un filme en español sobre los desaparecidos en Guatemala durante el conflicto armado y que logró la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en Cannes.



En las nominaciones al Globo de Oro del lunes pasado quedó demostrado que la tarea no será fácil, al no entrar ninguna cinta latinoamericana en la pelea por la mejor película en lengua extranjera, en la que sí estará el filme del director español.



Algo que, entre otras, se explica por un fenómeno recurrente, especialmente en esta categoría. "El gran problema que siempre ha existido es la distribución en EE.UU. (...) quién hace mejor lobby y quién cuenta con mejores padrinos", agregó Bernal, docente de la Escuela Nacional de Cine de Bogotá.



Aun así, en un año de cambios en la categoría y en el que se estuvo a punto de batir el récord de películas presentadas (eran 93, pero la academia descalificó al final a 'Lionheart', de Nigeria, por estar hablada mayoritariamente en inglés), Latinoamérica sigue soñando con llegar a las cinco nominadas que opten por el Oscar a mejor película internacional el próximo 9 de febrero en Los Ángeles (EE.UU.).