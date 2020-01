Ecuador invirtió USD 154,3 millones en promoción turística internacional y el número de turistas sigue estancado en 1,5 millones

LEA TAMBIÉN

Ecuador ha promocionado su imagen en mercados objetivos para atraer a más turistas desde el 2011. Sin embargo, las cifras revelan que las inversiones realizadas y, que no están completamente transparentadas en Compras Públicas, no se revirtieron en un mayor número de turistas. En ocho años se mantiene la media anual de 1,5 millones de turistas internacionales.

A finales de 2019, la ministra Rosi Prado de Holguín anticipó a este Diario que deja en manos de la Contraloría y de los jueces todo lo actuado por las administraciones anteriores. Por su lado, el ente de control prevé iniciar este año una auditoría a los proyectos de inversión para fomento y promoción turística.



La Subsecretaría de Promoción del Ministerio de Turismo informó que en siete campañas se invirtieron USD 45,2 millones, entre el 2011 y el 2018. Pero si a esto se suman las ferias, los eventos, la producción de material, el marketing, entre otros gastos, el rubro sube a USD 154,3 millones.



En el 2011, durante la gestión del exministro Freddy Ehlers, se desarrolló la apuesta mediática Yo descubrí en Ecuador, en los cuatro mercados objetivos del país (EE.UU., Canadá, Reino Unido y Alemania) con la empresa británica Leadas Delaney Hamburg GMBH, por USD 3,5 millones. Esta empresa no consta en los registros de la Superintendencia de Compañías (Supercías) ni tiene oficinas en Ecuador.



Antes de la adjudicación directa del contrato, el Ministerio envió una invitación a Leadas y a otras dos firmas que solicitaron información en inglés para plantear la propuesta. Al final solo se calificó a la británica. Este es el único contrato al que se puede acceder en el portal de Compras Públicas.



La siguiente contratación se adjudicó a la misma empresa, por USD 5,2 millones para publicitar al país entre 2012 y 2013 en los cuatro países prioritarios y se extendió a Latinoamérica, excepto México y Brasil.



El pasado 18 de diciembre, Ehlers, a través de una colaboradora, se excusó de hablar con EL COMERCIO, aduciendo que está alejado de los medios. Sugirió analizar su gestión a través de las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo (OMT).



Para el 2014 se lanzó una de las campañas más sonadas:



All You Need is Ecuador, de la mano del exministro Vinicio Alvarado, hoy procesado por lavado de activos y concusión. El audiovisual se exhibió en el Super Bowl estadounidense el 1 de febrero del 2015.

Ese proyecto, contratado con la firma Koening and Partners por USD 16,3 millones, también apuntó a los cuatro mercados objetivos y otros nueve países. Según la Contraloría, se dieron dos contrataciones internacionales sin garantías, por lo que no se contó con respaldo para precautelar el cumplimiento de los acuerdos.



La estrategia de promoción continuó con la campaña Feel Again, en el 2015, con Sandra Naranjo al frente. Ese contrato fue adjudicado a McCann Erickson por USD 9,8 millones. Esta contratación fue observada por la Contraloría porque el proceso se realizó sin garantizar la transparencia y la discrecionalidad del servicio de publicidad; la autoridad no supervisó ni controló el servicio requerido y recibido.



Dominic Hamilton, viceministro de Turismo de ese entonces, defendió que fue la mejor oferta y la más barata en relación con All You Need… (USD 6,5 millones menos).



José Luis Alarcón, del área de Comunicación de McCann Erickson Ecuador, contestó un correo en donde se compromete a que un vocero se pronuncie, pero hasta el cierre de la edición no se concretó.



Bajo la administración de Fernando Alvarado -prófugo de la justicia-, el 2016 se lanzó la campaña Love is in the Air, la cual también se adjudicó a Koening and Partners por USD 7 millones. La firma no contestó los correos enviados por este Diario, el viernes 20 y lunes 23 de diciembre pasados.



En la administración de Enrique Ponce de León, en 2017 y 2018, se realizaron las campañas Love is in the Air y Si tú la ves, por USD 2,1 millones. Hubo otra digital, a través de las Agencias de Viaje Online (OTAS), por 1,1 millones.



El primer contrato se adjudicó a la chilena Agencia Ají, que no consta en la Supercías y no tiene oficinas locales. Tampoco contestaron los correos.



La Contraloría ha realizado siete auditorías en el Ministerio, de las cuales hay tres informes con indicios de responsabilidad penal y están en ejecución dos exámenes. Entre sus hallazgos está que se realizaron contrataciones internacionales sin pliegos ni documentos habilitantes actualizados de proveedores. Esto originó que no se verifique si los servicios recibidos fueron los que realmente requirió la entidad.



También se adjudicaron contratos sin que exista un trato igualitario a los oferentes y no se pudo determinar si las condiciones técnicas fueron las más convenientes.



Al analizar la inversión en promoción frente al número de turistas que llegan al Ecuador se observa que no tuvo el impacto deseado. En el 2011, que arrancaron las campañas, llegaron al país 1,1 millones de turistas, el 28% fueron de los mercados objetivos.



Para el 2014, 2015 y 2016, el promedio de visitantes se estancó en 1,5 millones y de los países prioritarios la media fue de 350 000. En 2017, la cifra de turistas subió a 1,6 millones, pero de donde tanto ha apuntado la promoción bajó a 332 004.



La actual ministra reconoció que el Ecuador sigue con la misma cantidad de turistas anuales, desde hace ocho años. “El gasto que se hizo antes no ha tenido mucho resultado” y explicó que el número de turistas del 2018 no debe ser tomado en cuenta porque llegaron 955 962 venezolanos.



La promoción turística no solo fue en campañas



La inversión del Ministerio de Turismo no solo fue en campañas de promoción. Según el mismo portal de Compras Públicas, solo en el 2012, se destinó USD 944 636 para la contratación de servicios de logística y coordinación para la participación de Ecuador en el Roadshow, en la intervención nacional en la reunión de la Organización Mundial de Turismo para las Américas y en la contratación de una persona jurídica que promocione al país en el mercado chino.



En el mismo portal constan los contratos la participación de Ecuador en las diferentes ferias internacionales, en las cuales se ha contratado a personas jurídicas que representen al país en estos eventos. La Corporación Iberoamericana Barceló & Asociados, representada por Diego Ernesto Barceló, ha logrado algunos contratos con el Estado desde el 2015, para preparar las intervenciones ecuatorianas en la Fitur de Madrid, ITB de Berlín y en la promoción turística ecuatoriana en mercados europeos, por montos entre los USD 223 000 y 500 000.



Otro ejemplo de campañas de promoción las tiene la empresa Coordinamos Promoservice, representada por Rosa Eugenia de las Mercedes Alarcón, quien tiene adjudicados contratos por la producción y difusión del Mundial del Encebollado, Mundial del Hornado y ferias gastronómicas, por montos entre los USD 263 090 y 349 404, entre los años 2015 y 2016.



Según, la ministra de Turismo Rosi Prado de Holguín, en el 2019 se destinó USD 1 millón para la participación del país en ferias internacionales como Fitur, Anato, ITB Berlín, WTM de Sao Paulo y WTM Londres. Añadió que en 2020 Ecuador participará en las mismas ferias y se invertirá USD 7 millones adicionales en promoción.



Holbach Muñetón

Presidente de la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur)



El Ministerio de Turismo ha caído en varios errores en estos últimos diez años al no establecer estrategias consensuadas entre la Academia, el sector privado y el sector público.



¿Por qué no se consulta a los empresarios sobre el cambio de la marca país? En ese tema deberían opinar sobre el tema la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, los exportadores e incluso las Universidades.



¿Quién se aprovechó de la campaña All you need is Ecuador? ¿Cómo se midió ese beneficio? El producto no fue malo, pero se falló en la estrategia. La promoción 2019 del país, por ejemplo, acaba de salir la última semana de noviembre y me gustaría que me respondan con cifras las razones por las cuales decidieron sacarla en ese momento, cuando hay países que ya están sacando sus promociones para el 2022. ¿Por qué todo lo hacen a escondidas?



Feel Again, All you need is Ecuador, El país de los Cuatro Mundos… Los continuos cambios de la marca país hacen que se pierda identidad. La marca Perú debería ser un ejemplo, ya que va para los 10 años y la siguen fortaleciendo con merchandising. En Costa Rica ocurre algo similar que se debe emular. En Ecuador, en cambio, se gasta en campañas millonarias que no han servido para posicionar al destino, ya que solo nos conocen en el mundo por la fama de Galápagos.



Quisiera conocer qué estrategia de sustentabilidad en el tiempo se aplicó para la realización del Mundial del Hornado y el Mundial del Encebollado. Lastimosamente fueron como los cohetes: suben, explotan, hacen bulla y se desvanecen, y eso no debe ser un ejemplo a seguir.

La planificación y estrategia en turismo debe ser integral y sustentable.