¿Cómo gestiona Ecuador el acceso a la vacuna contra covid-19?

Ecuador es parte del mecanismo global Covax Facility, que tiene como objetivo garantizar el acceso a vacunas contra la enfermedad covid-19, causada por la nueva cepa de coronavirus. Este mal ha dejado 20,4 millones de afectados; solo en Ecuador se reportaron 95 563, según cifras publicadas el martes 11 de agosto del 2020.

Xavier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, confirmó el martes a este Diario que Ecuador se vinculó a este mecanismo por lo que se espera que “con la suma de los productores se pueda llegar a fabricar cuatro billones de dosis para distribuir en todos los países del mundo y cubrir con prioridad al personal de primera línea (trabajadores de la salud y del orden), personas de la tercera edad y grupos vulnerables (gente con comorbilidades u otras patologías)”.



En ese sentido, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, sostuvo la mañana de este miércoles 12 de agosto del 2020 en una entrevista otorgada a Ecuavisa que se han realizado “todas las gestiones” para acceder a la dosis. “Es una nueva fase de la pandemia: realizar acciones necesarias para que la vacuna llegue a Ecuador de forma oportuna, por lo que se ha incluido a la empresa privada y a la academia para que ayuden en el proceso”.



El Ministro además indicó que han tenido contacto con productores de Estados Unidos y de Reino Unido.



¿Qué es Covax Facility?

​

Es una colaboración global innovadora para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas de covid-19. Covax está codirigido por la Alianza Gavi, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su meta es garantizar la entrega justa y equitativa para todos los países del mundo, según se observa en la página del organismo.



¿Qué ofrece este mecanismo?



1. Dosis para al menos el 20% de la población en los países.



2. Cartera de vacunas gestionada de forma activa y con entrega inmediata, siempre y cuando esté lista.



4. Poner fin a la fase aguda de la pandemia.



5. Reconstruir las economías afectadas por la emergencia sanitaria.

¿Ecuador tiene nexos para la dosis desarrollada en Rusia?





El ministro del ramo señaló el martes 11 de agosto en entrevista televisiva que "yo admiro el coraje del señor Putin (presidente de Rusia) de haber puesto esa vacuna a su hija. No tengo detalles técnicos o una ficha que me pueda decir a mí que funcionó o no, que sea eficaz y no tenga efectos indeseables"