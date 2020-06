En Ecuador, el Día Internacional del Orgullo Lgbti 2020 se celebrará con una agenda de actividades virtuales

LEA TAMBIÉN

La pandemia por el covid-19 llevó a que las actividades por el Día Internacional del Orgullo Lgbti 2020 se realicen de manera virtual. En este año, colectivos ecuatorianos realizarán foros, encuentros literarios, presentaciones artísticas y demás para celebrar esta fecha, que se conmemora cada 28 de junio.

Ardores, Lecturas Diversxs es un evento que busca vincular la literatura con la diversidad sexo genérica a través de lecturas que hayan permitido a los participantes, entender más sobre sus familiares o sobre ellos mismos.



En esta edición, que se transmitirá el viernes 26 de junio, desde las 19:00, por el Facebook Live de Tolstói Librería, participarán Vivian Rodríguez, Steph Apolo, Mery Zúñiga y Juan Felipe Paredes.



Óscar Molina, moderador del evento, explica que este año se leerán textos relacionados a las lesbianas, la infancia trans y la homosexualidad. Después, los participantes comentarán, entre otras cosas, cómo lograron acceder a estos textos y cómo les han ayudado en su proceso personal de aceptación de la diversidad.



Otro de los eventos que se transmitirá por Facebook Live es Hablemos de Nostrxs, un conversatorio organizado por la Fundación Mujer y Mujer, en el que participarán comunicadores y activistas de la comunidad Lgbti como el artista guayaquileño Stephano Espinoza. La charla se realizará el jueves 25 de junio, desde las 16:30, y en esta se reflexionará sobre cómo la sociedad ecuatoriana mira a las personas de la comunidad Lgbti y cómo son retratados en los medios de comunicación, en la literatura y en la historia.



Los integrantes del colectivo Mari.Com han preparado ‘Orgullo, memoria y resistencia’. El evento se transmitirá el sábado 27 de junio, desde las 17:00, por la su página de Facebook. La agenda incluye diálogos, lectura de poesía, presentaciones escénicas y una fiesta con música en vivo.



Los diálogos comenzarán a las 17:00 y se abordarán temas como la historia de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, la realidad de los adultos mayores Lgbti y el artivismo. A las 18:20 se iniciará la lectura de poesía con la participación de Olmedo Guerra, María Auxiliadora Balladares, Nicolás Esparza, Anthony Guerrero y Andrea Freire.



A las 19:20 habrá un espacio para las presentaciones escénicas, en las que participarán José Poveda, Jordy de los Milagros, Mario Suárez y Pacha Queer. A las 22:30 comenzará la presentación de varios set musicales, en vivo, a cargo de Dj Bala, Dj Fosforito y Dj Chorizo.

Por su parte, la comunidad drag de Quito, celebrará la final de All Stars by Queen of Queens. Esta muestra artística performática se celebrará el sábado 27 de junio, a las 17:00, a través de Zoom. El evento es organizado por Warmillas de Albardán. A esta presentación se suma el concurso digital de drag organizado por Orgullo Diverso 2020, que se transmitirá el domingo 28 de junio, desde las 18:00, a través de la página de Facebook de la Organización Diálogo Diverso.