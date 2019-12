Ecuador pide explicación a México por no admitir al artista ecuatoriano Ricardo Pita, quien iba a un festival de música

LEA TAMBIÉN

Ecuador pedirá explicaciones a México sobre el rechazo en frontera del ciudadano ecuatoriano Pedro Ricardo Pita Rendón, un músico local que había sido invitado a participar en el Festival Internacional de Trova de Yucatán, entre los pasados 4 y 7 de diciembre del 2019.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores ha instruido a la Embajada en México que solicite información y aclaraciones a las autoridades migratorias de ese país respecto de este lamentable incidente", dice un comunicado publicado este martes 10 de diciembre del 2019 en el que recuerda la circunstancias de la inadmisión de Pita Rendón el pasado día 2.



Ecuador sostiene que su ciudadano "no tiene alertas migratorias, ni tampoco es perseguido por la justicia ecuatoriana" y que se trata de "un reconocido músico y cantautor ecuatoriano que fue invitado a participar en el Festival con figuras artísticas de renombre".



En ese sentido, lamenta que las autoridades migratorias mexicana le negaran el acceso al país y lo condujeran "a un cuarto de 70 metros en donde fue cuestionado sobre su visita por alrededor de 30 horas, sin concederle el derecho a tomar contacto con el Consulado ni ser informado a cabalidad sobre la razón del rechazo".

México ha argumentado que sus autoridades migratorias no se excedieron en rechazarlo más de las cuatro horas que exige el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Migración, y que el tiempo restante en el aeropuerto de la capital se debió a necesidades de traslado de la aerolínea.



Y el Instituto Nacional de Migración (INM) de México aseguró que el ecuatoriano había incumplido la Ley de Migración y Reglamento al no presentar una carta de invitación para el festival, por lo que se le negó el acceso al país.



En su comunicado, Ecuador, al tiempo que reconoce "el derecho soberano a no admitir a un extranjero en su territorio", pide a las autoridades mexicanas competentes que "los procedimientos administrativos de control migratorio que sean necesarios se realicen en un marco de respeto".



La Cancillería concluye con que velará por el bienestar de cualquier ecuatoriano frente a "cualquier acción discriminatoria o xenófoba en contra de sus ciudadanos".