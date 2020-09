Ecuador es el escenario de un romance en un 'reality' estadounidense

LEA TAMBIÉN

Después de conocerse e iniciar una relación, la ecuatoriana Evelin Villegas y el estadounidense Corey Rathgeber decidieron compartir la noticia con el mundo. La historia de esta pareja que vive en la comunidad de Engabao, Ecuador, es parte del programa ’90 Day Fiancé’, uno de los ‘reality show’ más populares en Estados Unidos.

La casualidad hizo que Villegas y Rathgeber coincidieran en las playas de Montañita, hace seis años. Ella practicaba surf y él estaba de paso en un recorrido por América del Sur. Fue en la fiesta de un bar donde entablaron una amistad que fue creciendo con los días.



Rathgeber cambió sus planes y terminó quedándose un mes en Ecuador, tras lo cual se comprometieron a mantener una relación a distancia como novios. “Acepté ser su novia, pero me demoré tres años en aceptar a su invitación para ir a Estados Unidos”.



De nuevo juntos, se volvieron fieles espectadores de ‘90 Day Fiancé’. Este programa, que se transmite por la cadena de cable TLC, de Discovery, se centra en las historias de los ciudadanos estadounidenses que se han enamorado de personas residentes en otros países y están a punto de casarse.



Los 90 días hacen referencia al plazo establecido por el programa de visas de no inmigrante K-1, para que los novios legalicen el matrimonio y el invitado extranjero pueda acceder a un estatus de residente.



La primera temporada salió al aire en 2014 y desde entonces se han producido siete temporadas y nueve series derivadas de la idea original. Con un promedio de tres millones de espectadores por episodio, ‘90 Day Fiancé’ se encuentra entre los programas con mejor 'rating' en la televisión de Estados Unidos.

Con una relación formal, Rathgeber y Villegas aplicaron a un casting que duró alrededor de cinco meses, en los que se realizó una investigación detallada sobre la relación de pareja. “Decían que el pueblo de Engabao era muy paradisíaco”, explica Villegas sobre las razones que probablemente influyeron en la selección.



Ambos fueron escogidos para participar en la serie ’90 Day Fiancé: The other way’, en la que la pareja estadounidense deja su país para casarse y mudarse al extranjero. Este formato coincidió con los planes de Rathgeber y Villegas para vivir en Ecuador.



Durante cinco meses, un equipo de producción siguió a los novios en su cotidianidad. El trabajo, el ocio, los conflictos y los momentos románticos que son parte de la convivencia en pareja eran expuestos en el ‘reality show’, con los paisajes y la cultura de la costa ecuatoriana como escenario. “Estoy más acostumbrado a las cámaras porque estudie producción audiovisual en la universidad”, dice Rathgeber sobre la presencia de las cámaras y el equipo que registraron su día a día.



Esa primera temporada, que se estrenó en junio del 2019, terminó con el compromiso de boda de la pareja, que sucedió en un globo aerostático. Posteriormente, fueron invitada para participar en otro ‘spin off’ llamado ‘What Now’ y para una edición especial de cuarentena llamado ‘Self-Quarantined’, filmado por los propios participantes, que muestran su situación durante la pandemia por coronavirus.



La pareja asegura que ser parte de esta producción internacional también es una oportunidad para mostrar al mundo “las maravillas del Ecuador”. Como figuras públicas aprovechan las redes sociales para compartir parte de la cultura y riqueza natural del país con sus seguidores. “Nos hemos convertido en embajadores del país, mostrando sus paisajes y la cultura”, dice Villegas.



Rathgeber y Villegas adelantaron que serán parte de una nueva producción. Los detalles se darán a conocer próximamente.