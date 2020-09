¿5 GB para educación virtual? Expertos analizan la cantidad de datos que se usan en esta modalidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El volumen de información que manejan los niños y jóvenes desde sus casas para realizar las tareas estudiantiles requiere una cantidad de datos variable.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) oferta un chip prepago educativo para, según la entidad, cubrir las necesidades de estudio por un mes.

La oferta permite acceder a 5 gigabytes (GB) de datos a un precio de USD 5,59 incluidos impuestos. La intención, según CNT, es que los estudiantes puedan recibir sus clases a través de la plataforma del Ministerio de Educación durante 30 días en una jornada de lunes a viernes.



Al mismo tiempo, se busca que puedan bajar contenido de la plataforma institucional, descargar 10 videos con enfoque educativo de hasta 10 minutos de plataformas como Youtube y conectarse con el profesor seis horas diarias para las clases virtuales a través de herramientas como Zoom o Teams.



El experto informático Andrés Zules considera que el plan es económicamente conveniente tomando en cuenta los precios del mercado. Él recuerda que el plan más barato de acceso a Internet ofrece dos gigabytes por USD 3, o sea cada gigabyte en USD 1.50.



En la oferta de CNT cada gigabyte de datos cuesta alrededor de USD 1. Zules considera que la oferta de datos de 5 GB alcanza justo para lo que se anuncia.



El contenido multimedia es el que más datos consume, porque plataformas como Zoom o Teams envían y reciben datos. Menos volumen de información consume la plataforma YouTube porque solo recibe los datos.



Zules apunta que aquí hay otra ventaja con el chip, porque en los planes de datos en nuestro país se cobra solo la bajada de estos, no la subida, por lo que es indistinto que se use Zoom, Teams o YouTube.



El experto anota que los datos del chip que CNT EP vende durarán para lo anunciado única y exclusivamente si se usan para ello. Ejemplifica que cinco gigabytes de datos se pueden gastar en una mañana de videojuegos en línea.



Para Andrés Reyes, ingeniero en Telecomunicaciones, la oferta que brinda CNT es insuficiente para toda la carga de trabajo que tienen los estudiantes en esta época. Considera que los 5 gigabytes (GB) no alcanzan para cubrir todas las horas de videoconferencia que se requieren en un mes de clases continuas.



De hecho, él indica que 5 gigabytes únicamente equivalen a seis horas de uso de la plataforma Zoom, lo cual no alcanzaría ni para una semana. Añade que este plan no resolverá todos los requerimientos de conectividad de los estudiantes porque el video es lo que más ancho de banda consume.



Este tipo de chips, como el que ofrece CNT, podría ser utilizado para el uso de audiolibros, por ejemplo. Para este especialista, el uso de este plan de datos, sería un complemento para los estudiantes de escasos recursos. Ellos también podrían conectarse a un punto de Wifi gratuito para las clases o recurrir a algún infocentro.



De acuerdo con los datos de la organización Reviews.org, y basados en la calculadora de datos de AT&T y las especificaciones técnicas de Zoom, un estudiante que durante un mes envíe 221 correos electrónicos, navegue 40 horas por internet para hacer tareas y utilice 120 horas de llamadas por Zoom en las que se utilicen únicamente voz, necesitaría aproximadamente 26,54 GB.