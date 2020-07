Ecuador se integra a las competencias de League of Legends

LEA TAMBIÉN

League of Legends es la competencia de videojuegos más importante del planeta. De acuerdo con Camilo Lizarazo, coordinador de comunicación de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), el juego tiene tal alcance que sus finales suelen tener más audiencia que el Súper Bowl, sobre todo en Asia, Europa y Estados Unidos.

Latinoamérica se integra a ese entorno de videojuegos. Hay transmisiones, camisetas, boletos para eventos, etc. La empresa Riot Games organiza ligas regionales del videojuego League of Legends: está la Liga Latinoamérica, la Liga Europea, de Norteamérica, etc. Esas regiones se enfrentan para ir a un mundial.



Para llegar a la Liga Latinoamérica hay que superar ligas nacionales. Ecuador no participaba. Es así que un jugador ecuatoriano que quería ascender a la Liga Latinoamérica tenía que hacerlo en otro país.



Desde este 2020, Ecuador se ha sumado a estos torneos. La temporada Apertura ya tiene un equipo ganador, AceS GaminG. Ahora se disputa la final de los torneos clasificatorios de la temporada Clausura. El mejor equipo del año en Ecuador representará al país en los regionales de ascenso.

El equipo ecuatoriano que gane tiene que enfrentarse a Colombia, México y Costa Rica. La Liga de Ecuador se denomina Volcano Discover League y conecta a nuestro país con el ecosistema de League of Legends de todo el mundo.



Nuestros equipos podrían seguir ascendiendo y representar a Latinoamérica en un mundial. Los jugadores de cada país se muestran, se posicionan, y pueden ser fichados por otros equipos.



Las ligas nacionales son una cuna de talento en los ‘esports’. Lizarazo explica que este primer año se dio oportunidad a todos los jugadores ecuatorianos para que compitan, para determinar cuántos equipos hay y si tienen redes sociales.



Los mejores equipos y jugadores llegan a las transmisiones en las que la gente los ve actuar en vivo, interactúan con ellos a través de chats, contactan a los jugadores, lo que es difícil en los deportes tradicionales. Las competencias se pueden repetir en los canales de video on demand de la transmisión en Ecuador.

La Volcano Discover League se creó en febrero de 2020. Es una competencia de inscripción abierta. Este primer año lo será hasta tener luego una competencia de ocho equipos. Con esta, Ecuador se suma a las Ligas y Circuitos Nacionales.



Cualquier persona puede ingresar al servidor LAN y podrá organizar su equipo o inscribirse como agente libre. Basta que para el 1 de septiembre de 2020, el jugador tenga más de 17 años. En cuanto a los equipos, integrados por cinco jugadores, al menos tres de los titulares deben ser ecuatorianos, es decir, se permiten hasta dos extranjeros en la nómina titular de los equipos.



Estos podrán tener suplentes y entrenadores para un mejor desempeño en la competencia. La inscripción es totalmente gratuita.



Como suele ocurrir con deportes tradicionales, habrá dos temporadas al año: Apertura y Clausura. En cada una de estas, los equipos se enfrentarán en cuatro torneos puntuados. Cada torneo entregará más puntos que el anterior y los equipos pueden inscribirse en todos ellos para acumular puntaje y asegurar su clasificación a playoffs.



Al final del año se sumarán puntos de acuerdo con la posición de los equipos en ambas temporadas, Apertura y Clausura. Estos puntos definirán al mejor equipo del año y al representante de Ecuador en los Regionales de ascenso a la Liga Latinoamérica (LLA). Además de llevar al mejor equipo del año a los Regionales de ascenso de la LLA, habrá un reconocimiento económico de USD 14 000 que será repartido en 2020.

Todas las fases finales (semifinal y final) de cada torneo serán transmitidas para conocer a los equipos con más posibilidades. Además, los playoffs y la final presencial también contarán con transmisión. Esta se realizará todos los miércoles, desde las 18:00 en Twitch, YouTube y Facebook. Este 22 de julio del 2020 se resolverá el cuarto torneo clasificatorio en el cual se enfrentarán los equipos GS e-Sports y BlackCondors.