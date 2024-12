Ecuador implementó la visa de residencia temporal rentista para trabajo remoto en 2022. Desde entonces hasta este 2024 se ha otorgado 259 visas a nómadas digitales. El promedio anual es de 86. Pero actualmente, la posibilidad de que Ecuador se posicioné como destino emergente de este tipo de trabajadores se ha visto impactada por los problemas que afronta el país internamente.

En los últimos tres años, el pico más alto de visas emitidas fue el 2023 con un pico de 128, mientras que este año se registran 95. Los beneficiarios de manera general provienen mayoritariamente de Estados Unidos, Canadá, España, Rusia y Alemania. En total, la Cancillería ha tramitado este tipo de visas para extranjeros de 38 países de los cinco continente.

Este flujo es un reflejo del creciente interés global por trabajar remotamente. Este tipo de trabajadores buscan un estilo de vida, en el que se equilibre lo laboral con la posibilidad de moverse y viajar. Pero toman atención en que sean lugares que ofrezcan calidad de vida, costos razonables, buena velocidad a Internet. Este último punto es clave, debido a que su trabajo se concentra en el mundo digital.

Quienes cuentan con una visa nómada de Ecuador se caracterizan por ser jóvenes, de entre 18 y 55 años de edad, principalmente. Los hombres tienen una mayor presencia que las mujeres. Esto, según los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hay una presencia marcada de solteros y muy por debajo están los casados, divorciados o en unión libre (ver visualización interactiva).

Tres factores a favor de Ecuador

Ecuador se ha convertido en un destino atractivo para los nómadas digitales gracias a su biodiversidad. El portal especializado Lonely Planet colocó al país como el mejor destino de turismo sostenible, responsable y amigable con medio ambiente. Este tipo de turismo es posible vivirlo en las playas del Pacífico, en la Sierra y la Amazonía, sin necesidad de hacer viajes que ocupen largos traslados.

El costo de vida es otro factor a favor, pues el gobierno solo exige un ingreso mínimo mensual de 1 380 dólares, que equivale a tres salarios básicos. El costo de vivir en Ecuador se puede considerar a partir de la canasta básica. Ambato, Loja, Santo Domingo y Machala tienen una canasta inferior a los 800 dólares. En cambio, Quito, Cuenca y Manta no superan los 900 dolares.

Un tercer elemento que distingue al Ecuador es su riqueza cultural. Entre los patrimonios de la humanidad, catalogados por la Unesco, están: Quito, Galápagos, Parque Nacional Sangay, Centro Histórico de Cuenca y el sistema vial andino Qhapaq Ñhan.

Comparación con otros destinos latinoamericanos

El Índice Global de Trabajo Remoto evalúa el potencial de 108 países para ser considerados los mejores destinos para trabajar de forma remota. Este índice mide cuatro parámetros: ciberseguridad, economía, infraestructura digital y física. El último indicador es la seguridad social, con el que se mide qué tanto un país garantiza la calidad de vida a distancia y en el trabajo.

Ecuador se ubicó en el puesto 80 en este listado de 2023, por lo que aún tiene que trabajar en mejorar estas variables. Al comparar con otros países latinoamericanos se ve que se posicionó por encima de Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero hay una docena de países que están en posiciones superiores. Estos son: Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, Perú, Brasil, México, Panamá, Colombia, República Dominicana, Paraguay y Jamaica.

Por otra parte, Ecuador se encuentra en el puesto 31 de 38, en el ranking de países preferidos por los nómadas digitales. En este listado, liderado por España, Argentina y Rumanía, el país destaca por un bajo ingreso mínimo requerido al mes. Pero enfrenta desventajas en cuanto a velocidad de internet y el cobro de impuestos. A diferencia de otros países que no tienen carga impositiva a los nómadas, Ecuador aplica un 35%. Esto influye en la decisión de quienes buscan un destino fiscalmente más favorable.

Mejor conectividad en áreas urbanas que rurales

Las áreas urbanas de las ciudades grandes de Ecuador cuentan con una mejor conectividad digital, aunque de manera general está en una posición inferior a otros países preferidos por nómadas.

En las zonas rurales hay avances, pero aún hay un camino por recorrer para conectar a nacionales y extranjeros. El porcentaje de parroquias rurales y cabeceras cantonales con servicio de internet fijo, a través de enlaces de fibra óptica es de 80,8%, al primer trimestre del 2024, según el Ministerio de Telecomunicaciones. Esto representa un total de 846 parroquias rurales y cabeceras cantonales con acceso al servicio de un total de 1 047 localidades.

Desventajas: crisis energética y de seguridad

Ecuador enfrenta desafíos importantes por las crisis de energía eléctrica y de inseguridad. Esto ha provocado, incluso, que el número de turistas extranjeros caiga significativamente.

Los ecuatorianos han afrontado cortes de luz de hasta 14 horas y actualmente han bajado a cinco. Los trabajadores digitales recurren a soluciones como UPS para mantener su trabajo, pero esto no deja de ser un factor que detiene a los nómadas que quieren venir al país.

Ecuador es dependiente de la energía hidroeléctrica que fue impactada por una sequía, que no se ha visto en los últimos 15 años. Para superar esta crisis se requiere inversión privada, pero esta solo llegará si el país ofrece un entorno regulatorio y tarifario que permita competir de manera justa.

Los niveles de inseguridad y violencia también juegan en contra. Entre enero y septiembre de este 2024, el país registra 4 845 homicidios intencionales, según el Ministerio del Interior. Esto significa que la tasa de homicidios es de 28,6 por cada 100 mil habitantes, superior a la media regional. Al comparar con igual periodo del 2023 hay una caída de 1 030 muertes violentas.

La llegada extranjeros al Ecuador ha ido en descenso

El impacto económico que generan los nómadas digitales pudiera ser significativo. Con su llegada, sectores como el turismo y el alojamiento pueden verse beneficiados. Pero, Ecuador afronta un descenso en el número de personas que llegan al país, ya sea por turismo u otros motivos. Las cifras del Ministerio de Gobierno muestran que este 2024 han entrado al país 1,1 millones de ciudadanos. Esta cifra es menos de la mitad de los que llegaron en 2018, en el que se registró el ingreso de 2,5 millones. Por otra parte, salen más ecuatorianos de los que llegan del extranjero.

Otro indicador de referencia es la apertura turística, que muestra la importancia del gasto turístico internacional en la economía del país. Según el Banco Central, mientras en 2018 este indicador fue de 3,5%, en el segundo trimestre de este 2024 fue de 2,8%. Mientras más alto es este indicador más relevante es en términos económicos, pero este no es el caso.

Sofía Selina, del Hotel Selina, un sitio que acogía a nómadas digitales en Quito, confirma que hace mucho tiempo que este tipo de trabajadores no llegan “por la situación del país”. Espera que el 2025 sea un mejor año.

Los nómadas suelen alojarse en hoteles boutique, alquileres temporales y van a espacios de coworking, lo que dinamiza estos sectores. Este medio consultó al personal de dos coworking, pero afirmaron que no conocían a ningún nómada.

Testimonio: Gerardine Bracho

Gerardine Bracho, asistente virtual y project manager con casi dos años en Ecuador, comparte su experiencia:



“El trabajo remoto me da libertad de tiempo y espacio. Puedo disfrutar de eventos familiares, como las fiestas de Quito de mi hijo, sin que mis clientes sepan dónde estoy. Sin embargo, los apagones recientes me han complicado; uso un UPS para mitigar el impacto, pero no siempre es suficiente. La inseguridad es otro factor. Antes llevaba mi laptop a todas partes, pero ahora prefiero no arriesgarme. A pesar de esto, sigo viajando dentro del país y disfruto de la flexibilidad que me ofrece este estilo de vida.”