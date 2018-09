Ecuador calificó, por tercer año consecutivo, para la ‘lotería’ de Visas de Diversidad en Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Desde el próximo miércoles 3 de octubre del 2018, a las 12:00, los ecuatorianos podrán postular al Programa DV-2020, conocido como el ‘sorteo’ o ‘lotería’ de Visas de Diversidad. Así lo anunció la Embajada de Estados Unidos este martes 25 de septiembre del 2018 a través de un comunicado. La postulación, que es gratuita, solo admite una aplicación por persona y se extenderá hasta las 12:00 del próximo jueves 6 de noviembre del 2018.

Para aplicar, enuncia el documento, debe acceder al formulario electrónico habilitado en la página web oficial del programa y revisar las instrucciones.



Si desea postular, debe tomar en cuenta dos requisitos irrevocables. El primero, es que las personas que participen hayan nacido en países elegibles, es decir, que el país esté calificado en el programa DV-2020. Si no es ecuatoriano, puede postular si su cónyuge nació en el Ecuador. El segundo requiere que haya cursado 12 años de educación primaria o secundario o, en su defecto, acreditar dos años de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años en una profesión que solicite al menos dos años de preparación o experiencia.



Los resultados de ‘la lotería de visas’ se conocerán el próximo martes 7 de mayo del 2019, a través de su página web oficial.



Para el viaje a Estados Unidos, los ciudadanos seleccionados, dice el comunicado, pueden acceder a la visa de inmigrante, sin embargo, no aseguran su emisión.



Si aplica, es importante que guarde el número único de confirmación, esa será la única forma de comprobar si su aplicación fue aceptada o no. El Departamento de Estado no le notificará por correo electrónico o ningún otro canal.



Guía para acceder a la lotería de visas estadounidenses:



La Embajada de Estados Unidos en Ecuador alerta a los solicitantes de “notificaciones maliciosas" vía correo que buscan estafar a la ciudadanía, garantizando la admisión. Además, recomienda a los interesados que tengan cuidado con personas que ofrezcan servicios para tramitar la solicitud y enfatiza en que se trata de un proceso gratuito en su totalidad.



Según despliega el comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos identifica como países ‘seleccionados’ a las naciones desde donde menos de 50 000 personas emigraron de forma legal a territorio estadounidense durante los últimos cinco años. Así, Ecuador fue incluido en la ‘lotería’ desde el 2016, después de 10 años de no haber sido incorporado.