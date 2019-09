Ecuador busca más de un centenar de bienes patrimoniales extraviados

LEA TAMBIÉN

Ecuador busca dentro y fuera del país más de un centenar de bienes patrimoniales extraviados, el caso más reciente es el relacionado con el testamento de Eugenio Espejo, prócer de la independencia, una desaparición que investiga la Fiscalía.

El director de Gestión de Riesgos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Luis Guerrero, comentó esta sábado 14 de agosto del 2019 a EFE que entre los bienes que buscan figuran piezas arqueológicas, artísticas, religiosas y documentos.



Hace una semana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio informó de la desaparición de dos folios correspondientes al 'Testamento de Eugenio Espejo', custodiado por el Archivo Histórico Nacional.



En un comunicado, la institución precisó que se trata de los "folios 456 y 457 del libro de escrituras públicas 112, Notaría 6, Serie Protocolos, año 1795".

Para el Ministerio, la desaparición del testamento de Eugenio Espejo -investigador, científico, historiador, médico, abogado, escritor, periodista, ideólogo, pensador y político- "atenta gravemente al patrimonio documental y a la memoria histórica de Ecuador".



La institución presentó ante la Unidad de Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional de la Fiscalía General del Estado un exhorto con el fin de que se ejecuten las diligencias de investigación correspondientes.



De su lado, el INPC activó la alerta virtual, tanto a nivel local como internacional.



Guerrero explicó que la generación de la alerta se da en el marco del "Protocolo para la gestión de alertas virtuales para la recuperación de bienes culturales patrimoniales", en el que se proporciona información básica que se difunde por correo electrónico a aduanas, policías, entes culturales, correo, entre otros.



Una segunda etapa contempla la transmisión de información a instituciones internacionales, como ministerios de Cultura y representantes de convenciones de lucha contra el tráfico ilícito en la región.



El tercer paso incluye el envío de la información al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo difunda en sus embajadas a fin de que remitan los datos a otras instituciones.



"Estos tres pasos se cumplieron ya con la desaparición del testamento de Eugenio Espejo", señaló antes de comentar que aún no han tenido respuesta sobre la alerta emitida hace una semana.



Indicó que desde 2010 han activado alrededor de veinte alertas de bienes, dos de ellas este año: el mencionado testamento y bienes culturales de la iglesia de Urcuquí en la provincia andina de Imbabura (norte).



Asimismo recordó que tras el terremoto de magnitud 7.8 de abril de 2016 se perdieron bienes culturales del museo de la ciudad tropical de Bahía, en la provincia costera de Manabí, y se generó una alerta que abarcaba a alrededor de cuarenta bienes extraviados.



"Hemos replicado información de más de cien bienes culturales que se encuentras perdidos, extraviados", precisó al indicar que todos están incluidos en las veinte alertas emitidas, sobre las cuales no han recibido ninguna información hasta el momento.



Pero Ecuador no sólo ha emitido alertas sino que ha recibido 101 avisos de otras naciones principalmente de México, Chile, Guatemala y Perú.

Precisamente esta semana, Ecuador recibió una alerta de bienes culturales robados en Egipto.



El funcionario comentó a EFE que cuando un bien se pierde, las personas involucradas en esas acciones ilícitas intentan evadir los controles y "enfriar el momento" para sacar los bienes en otras fechas, por lo que la alerta se mantiene activada permanentemente.



Tras la confirmación de la desaparición del Testamento de Eugenio Espejo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio decidió solicitar a la Contraloría General del Estado que inicie un examen especial sobre la gestión del Archivo Histórico Nacional durante los últimos años.



Informó, además, de la conformación de una comisión especializada para realizar una evaluación de los fondos documentales, así como de los protocolos de manejo de los bienes culturales patrimoniales del Archivo Histórico Nacional.

Y solicitó al INPC que haga un informe actualizado de riesgo del patrimonio documental del Archivo Histórico Nacional, que incluya el análisis de bienes documentales y del repositorio actual.