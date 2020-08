Expulsada del colegio por protestar contra el cambio climático, el solitario combate de la 'Greta Thunberg china' 

LEA TAMBIÉN

A sus 17 años, con un mensaje entre Gandhi y Greta Thunberg, la china Howey Ou quiere sensibilizar a sus compatriotas sobre los riesgos del cambio climático, una misión solitaria y difícil en un país que no tolera el militantismo al margen del partido en el poder.

Mientras la mayoría de sus amigos disfruta de las vacaciones de verano o prepara la entrada a la universidad, Howey Ou distribuye octavillas y planta árboles, resistiendo a las presiones de la policía, de su familia, y a las criticas que proliferan en las redes sociales.



Cuando miles de adolescentes se manifestaban en todo el planeta exigiendo medidas contra el calentamiento global, Howey debió contentarse con protestar en solitario ante la municipalidad de la ciudad turística de Guilin (sur), mundialmente conocida por sus panes de azúcar.



Ese activismo le valió ser expulsada del colegio y podría impedirle pasar el examen de ingreso a la universidad, indispensable en China para seguir una buena carrera. Pero Howey no se desanima.

Howey Ou fue expulsada de su colegio por manifestarse contra el calentamiento global y su postulación para la universidad está en riesgo. Foto: AFP.



“La urgencia climática es la amenaza más grave para la supervivencia de la humanidad” explica. “Estamos en un barco que se hunde y la gente sigue bebiendo y comiendo como si no pasara nada” .



Howey tiene como modelo a Greta Thunberg, la joven ecologista sueca, ícono de la lucha contra el cambio climático. La militante china tiene miles de partidarios que la siguen en las redes sociales, pero para cumplir con su misión se enfrenta a la hostilidad del régimen comunista. “No tengo miedo de la policía”, dice sin embargo.



“Tras haber sido interrogada por la policía, mis padres intentaron que yo abandonara la causa; me encerraron en casa, hicieron que rehusara entrevistas y revisaron todos mis aparatos electrónicos” relata, y alude a “disputas” con sus progenitores



Para intentar convencer a los jóvenes a que la sigan, Howey estudió los métodos de no violencia de Mahatma Gandhi. Pero generalmente los peatones miran con indiferencia los eslóganes y pancartas de la joven en las calles de Guilin.

Los padres de la adolescente, que aseguran que temen por su seguridad, han intentado que detenga sus manifestaciones. Foto: AFP.

Sus padres se preocupan por su seguridad y también por su carrera, mientras sus compañeros se disponen a ingresar a la universidad.



“Ella tiene todavía la mentalidad de una niña” dice su padre. “Para ella, todo es negro o blanco, no hay lugar para el compromiso”, agrega



“No veo salida para ella si sigue así. Ya le he advertido de que jamás hay que oponerse al gobierno ni al partido” comunista chino, añade el progenitor.



Pero la adolescente asegura que no tiene nada contra el partido en el poder, y que al contrario “defiende la reputación de China” en la defensa del Medio Ambiente.



Esa profesión de fe patriótico no es muy creíble en las redes sociales, donde millones de internautas le reprocharon el año pasado haber acordado una entrevista a un medio alemán.



Se ha acusado a Howey ser una “militante de salón” que buscar llamar la atención, o bien de imitar a Greta Thunberg, que suele generar burlas en China.



La ecologista no se resigna ante la ignorancia o indiferencia de muchos de sus compatriotas.

“Pese a todos los problemas a los que me enfrento en este momento, el precio a pagar es módico comparado con el de la crisis climática” dice la joven. “Entre ambos, elijo valientemente seguir luchando y militando para evitar una catástrofe mucho más grave”