El último eclipse solar del 2020 será este 14 de diciembre, ¿se podrá ver desde Ecuador?

El fin de año se acerca y con ello algunos fenómenos astronómicos especiales. El próximo lunes 14 de diciembre será el último eclipse solar del 2020. Este será visible en buena parte de América del Sur, algunas zonas de África y en zonas en los océanos Pacífico y Atlántico.

De acuerdo con el Observatorio Astronómico de Quito (OAQ), los eclipses solares ocurren cuando el Sol y la Luna están alineados de forma perfecta. Aquello es posible gracias a que el diámetro de la estrella es 400 veces mayor que el satélite y que el Sol se encuentra 400 veces más lejos que la Luna, lo que da lugar a que ambos objetos tengan el mismo tamaño aparente observados desde la Tierra.



Ericson López, director del OAQ, explica que los eclipses son fenómenos que ocurren todos los años. En el eclipse solar la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra lo que provoca que el día se convierta en noche, es decir, se genera un oscurecimiento por lo que se pueden apreciar las estrellas.



¿Cómo se podrá ver el eclipse solar en Ecuador?



López indica que en Ecuador se podrá apreciar el fenómeno parcial. Chile y al norte de la Patagonia, en Argentina, son zonas privilegiadas pues podrán verlo en su totalidad.



Durante los eclipses parciales, la Luna no cubre totalmente el disco solar. La fracción del diámetro solar oculto por la Luna depende del lugar de observación.



Según el OAQ, el eclipse solar no será visible desde Quito, mientras que para la región insular de Galápagos se observará, oculto un 10 % del disco solar. Para esta región el inicio del eclipse será a las 08:56, el máximo ocurrirá a las 09:39 y finalizará a las 10:26 (UTC-5).



Para las ciudades del sur del país, el fenómeno astronómico se iniciará aproximadamente a las 09:30. El máximo ocurrirá a las 09:58 y finalizará a las 10:22 (hora de Ecuador continental), en Loja, por ejemplo, el grado de ocultamiento será de un 3,9%.



El Observatorio Astronómico de Quito retrasmitirá la señal de la NASA TV con las imágenes de la totalidad del eclipse solar a través de su página de Facebook.



El próximo eclipse solar total será el sábado 4 de diciembre del 2021.



Recomendaciones a seguir

​

Desde la entidad se indicó que para ver el eclipse solar es obligatorio el uso de protección. Una alternativa son las gafas o lentes para soldadura número 14. El periodo de observación no debe ser superior a 30 segundos.



No se deben observar el eclipse directamente, sin protección adecuada, ni usar gafas de sol comunes.



Si se va a usar telescopios o binoculares, es necesario que estén equipados con filtros solares con certificación ISO12312-2.



No dirigir un telescopio sin filtro hacia el Sol, pues puede causar daños irreversibles a la vista.