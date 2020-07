El eclipse penumbral de Luna se observará la noche de este 4 de julio, desde todo el Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A partir de las 22:07 de este sábado, 4 de julio del 2020, los amantes de los eventos astronómicos podrán observar el eclipse penumbral de Luna desde todas las ciudades del Ecuador.

Jairo Armijos, astrofísico del Observatorio Astronómico de Quito, contó que el evento se extenderá hasta las 01:00 del 5 julio y que la nitidez con la que se lo aprecie dependerá de las condiciones meteorológicas.



Sin embargo, recomendó alejarse un poco del centro de la ciudad, en el caso de Quito, para evitar que las construcciones obstaculicen la vista. También es opción subir hasta el último piso de la casa o del edificio para observar el fenómeno con mayor claridad. Se lo podrán observar a simple vista, sin necesidad de algún instrumento.



Armijos explicó que cada año se contabilizan dos o tres eclipses lunares, pero que no todos se pueden apreciar desde Ecuador. Otro eclipse de Luna está previsto para finales de noviembre y ese también se verá desde nuestro país.



El astrofísico apuntó que, aunque el eclipse penumbral empezará a las 22:07, la superficie de la luna se oscurecerá más cerca de las 23:30. “Este eclipse no es como el total. Solo un 10% del brillo general se oscurecerá”.



Los eclipses están relacionados con el movimiento relativo que existe entre el sol, la tierra y la luna. “Nuestro planeta se interpone entre el sol y la luna. Juega un papel de escudo o de pantalla, evitando que la luz del sol llegue a la superficie de la luna. Esa sombra hace que se oscurezca la luna”, explicó Armijos.



Para el 2021 están previstos un eclipse total y uno parcial de Luna, para mayo y finales de años, respectivamente. Y para disfrutar de un eclipse de Sol los ecuatorianos tendrán que esperar hasta noviembre del 2023. “Antes se producirán otros, pero no se verán desde Ecuador”.