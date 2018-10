Dwayne Johnson protagonizará una película de acción para Netflix

LEA TAMBIÉN

Dwayne 'The Rock' Johnson, uno de los actores más populares del cine en la actualidad, protagonizará para Netflix una cinta de acción dirigida al público familiar, informó hoy (9 de octubre del 2018) la plataforma digital en un comunicado.

Con el título provisional 'John Henry and The Statesmen', este largometraje contará como director con Jake Kasdan y como guionista con Tom Wheeler.

Kasdan y Johnson trabajaron juntos en 'Jumanji: Welcome to the Jungle' (2017), un nuevo giro a la historia de 'Jumanji' (1995) que se convirtió en un gran éxito en todo el mundo al recaudar USD 962 millones.



Ambos tienen previsto volver a colaborar en la secuela de 'Jumanji: Welcome to the Jungle', cuyo estreno está previsto para diciembre de 2019.



En "John Henry and The Statesmen", Johnson interpretará a John Henry, un legendario hombre afroamericano de Estados Unidos que abría túneles para el ferrocarril con su martillo y que murió, según el mito, tras derrotar a una máquina perforadora en un reto para dilucidar quién era más poderoso.



Junto a John Henry, la cinta reunirá en su elenco a "las figuras más populares del folclore y la leyenda de todo el mundo".



"Netflix es para nosotros el socio perfecto y la plataforma perfecta para continuar entreteniendo al público global de una manera rompedora", dijo Johnson, que también figurará como productor del largometraje.



"Estos personajes diversos hablan de un legado de narraciones que es más relevante que nunca y que abarca a un público mundial más allá de la edad, el género, la raza o la geografía", añadió.



Convertido en un imán para el público familiar y los amantes del cine de acción, Johnson ha estrenado este año las películas 'Rampage' y 'Skyscraper'.

Entre sus proyectos futuros sobresalen 'Jungle Cruise', cinta de Disney dirigida por el español Jaume Collet-Serra y donde compartirá protagonismo con Emily Blunt; y 'Hobbs and Shaw', primera película escindida (spin-off) de la saga 'Fast and Furious' y en la que estará acompañado por Jason Statham.