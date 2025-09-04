Dwayne Johnson lloró al recibir una ovación de pie de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia 2025. Su interpretación del luchador Mark Kerr en ‘The Smashing Machine’ dejó al público italiano completamente extasiado.

Guillermo del Toro también marcó un hito con ‘Frankenstein‘, que recibió 13 minutos de aplausos. La actuación de Jacob Elordi y la estética gótica cautivaron tanto a críticos como al público, pero qué miden realmente las ovaciones.

¿Qué ganan los actores y cineastas con las ovaciones?

Ganan cuatro cosas. Estas ovaciones van más allá de simples aplausos. Son un reconocimiento público hacia actores, directores y películas que valida su trabajo artístico.

Los minutos que dura un aplauso también funcionan como estrategia de marketing. Medios y asistentes cronometran cada segundo, y un aplauso prolongado puede generar cobertura global y elevar la expectativa antes del estreno comercial.

Recibir ovaciones impulsa la moral de los protagonistas y fortalece la reputación de la película.

Además, pueden posicionar a los filmes y actores para premios importantes como los Oscar.

Cuando la ovación no asegura éxito

No todas las ovaciones garantizan aceptación ni consenso. En Cannes 2024, ‘Emilia Pérez’ fue ovacionada por 9 minutos, pero recibió críticas mixtas por su mezcla de géneros y su representación, dividiendo opiniones entre premios internacionales y rechazo en México.

Algo similar ocurrió con ‘Blonde’, la cinta sobre Marilyn Monroe, en Venecia 2022. Ana de Armas recibió una ovación récord de 14 minutos, pero la película luego generó reacciones encontradas de la crítica y del público.

Ovaciones: símbolo, poder y debate

Estas ovaciones muestran que un aplauso prolongado es un símbolo potente de emoción e interés. Sin embargo, no siempre predicen el éxito comercial o crítico definitivo.

En festivales como Venecia y Cannes, las ovaciones se convierten en una combinación de reconocimiento, estrategia de promoción y punto de partida para debates sobre la calidad y el impacto de una película.

Tráiler ‘The Smashing Machine’

