El 'Dumbo' de Tim Burton amplia la historia original con conflictos humanos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

'Dumbo', el pequeño elefante volador de enormes ojos azules, regresa a la gran pantalla el próximo 29 de marzo con un guion que añade el componente humano y el contexto a la historia del clásico de Disney.

En el filme de 1941, las personas tenían un rol secundario en la trama, un aspecto que Tim Burton, el director de esta nueva adaptación, decidió modificar para conocer cómo sería la reacción y relación entre los miembros del circo al ver a un elefante que vuela.



"La versión actual desarrolla, paralelamente al cuento de Dumbo, el conflicto de una familia que tiene que encontrar la forma de reconciliarse tras la muerte de la madre y el regreso al circo del padre después de combatir en la Primera Guerra Mundial", relata en Londres el actor Colin Farrell, quien interpreta al progenitor.



Además de intentar conectar de nuevo con sus hijos Milly (Nico Parker) y Joe (Finley Hobbins), Holt Farrier -como se llama su personaje- deberá lidiar con un problema más personal ya que, según cuenta, "perder un brazo en la contienda le afecta física y psicológicamente".

Los actores Colin Farrell, Nico Parker y Joe Finley Hobbins interpretan a Holy, Milly y Joe en el filme. Foto: Outnow.ch.



La narrativa del nuevo filme de la factoría Disney no deja de lado la historia base que caracteriza al 'Dumbo' de dibujos: un elefante bebé es separado de su madre y es ridiculizado por tener unas orejas demasiado grandes que, más tarde, le darán "alas" para volar.



No obstante, Burton "consigue hacer una película en sí misma y convierte el clásico en una cinta muy burtoniana", asegura la actriz francesa Eva Green, quien ha trabajado con el director en otras entregas como 'Dark Shadows' (2012) o 'Miss Peregrine's Home for Peculiar Children' (2016).



Y, efectivamente, el estadounidense deja pinceladas de su estilo en el próximo estreno, en el que fantasía y realidad se difuminan y cuyo personaje principal -Dumbo- es un ser inadaptado.



Esa habilidad de Burton para "crear mundos únicos y personajes poéticos" es lo que más le fascina a Farrell, quien se declara "muy fan" de él desde siempre y agrega que "ha sido un placer y un sueño trabajar juntos por fin".



Aunque el 'Dumbo' de 2019 abandona el enfoque animal para convertirse en un filme humano, incluye también algunos guiños al que fue el cuarto largometraje de Disney y permitió a los estudios salir adelante tras el fracaso en taquilla de 'Pinocho' (1940) y 'Fantasía' (1940) a causa de la guerra en Europa.



Entre ellos, se conserva de la pieza original la pluma mágica que le dan los cuervos a Dumbo para que vuele -en la nueva adaptación se la entregan los pequeños Milly y Joe-, y la figura del ratón y amigo de Dumbo, Timothy Q. Mouse. Además, se incluye también un remake de la famosa escena de los elefantes rosas.

El reconocido actor Danny DeVito da vida a Max Medici el dueño del circo en el que vive 'Dumbo'. Foto: Outnow.ch.





Farrell está convencido de que apostar por la parte humana en la historia de 'Dumbo' en la cinta ayudó a reafirmar el mensaje de inclusión y tolerancia hacia los que no son como los demás.



"La película enfatiza en la idea de que la crueldad y la exclusión no son la forma correcta de vivir. Hay que aceptarse a uno mismo y celebrar la magia de las cosas que nos hacen diferentes", expresa el intérprete conocido por filmes como 'The Lobster' (2015) o 'The Killing of a Sacred Deer' (2017).



Lo mismo piensa su compañero de reparto Danny DeVito, quien hace de Max Medici -el dueño del circo- y apunta que 'Dumbo' siempre ha sido una de sus historias favoritas.



"Es muy necesario traer la alegoría de Dumbo a los tiempos actuales porque hace recapacitar al espectador sobre el miedo que existe hacia el otro por ser diferente y sobre el estado de los animales en cautiverio, que no merecen estarlo", considera DeVito.



Como en otras adaptaciones de Disney, la tecnología y las imágenes generadas por computadora (CGI, en inglés) hacen posible que el público pueda ver a un elefante volar.



Green, que hace el papel de Colette Marchant, una trapecista aérea que debe volar sobre Dumbo en su gran espectáculo en Dreamland, cuenta cómo tuvieron que utilizar su imaginación durante el rodaje porque no había ningún elefante en el set.

​

"El actor Edd Osmond se vistió con un traje verde para representar dónde estaría Dumbo y nos facilitó mucho el trabajo en las escenas que teníamos que interactuar con él", dice.

La magia de Disney llega una vez más a las salas de cine el viernes, 29 de marzo del 2019, para contar desde la óptica de Burton la historia del elefante volador cruelmente apodado Dumbo (en inglés, tonto).

Video: YouTube, cuenta: TrailersTC