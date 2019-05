Dueño de un restaurante pide a los padres que vigilen a sus niños o los ‘vende como esclavos’

LEA TAMBIÉN

Un restaurante de la ciudad española de Murcia causó polémica en redes sociales por un cartel. El personal del restaurante Venus, cansado del mal comportamiento de sus comensales más pequeños, decidió escribir un mensaje para los padres y colgarlo en una de las ventanas del sitio.

En el cartel se lee: "¡Aviso! Todo aquel niño que esté sin supervisión paterna / materna en este restaurante, pasará a ser propiedad del restaurante y será vendido como esclavo. Avisaos estáis. No queremos malos rollos luego...".



Según el dueño del restaurante Venus, Manuel M. Villalba, en diálogo con el periódico El País sobre el rótulo, la indisciplina de los niños y "la falta de supervisión de sus progenitores" ha colmado la paciencia de quienes llegan a Venus a disfrutar. Los pequeños "hacen la vida imposible a los demás mientras sus padres consumen en el lugar".



Manuel cuenta que el letrero fue robado el miércoles 15 de mayo de 2019, luego de que estuvo expuesto durante un año aproximadamente, pero que lo volverá a poner. Aunque quizás elimine la palabra 'esclavo' que ha sido criticada por sus clientes. Y es broma, aclara. Él asegura querer a los niños, pero "no puede ser que los padres no hagan nada, mientras sus hijos corren y molestan a otras mesas e incluso al barrio entero".

El letrero se viralizó en Twitter luego de que el usuario Pascual Almagro publicara la foto. La imagen alcanzó los 1 044 compartidas y más de 2 000 me gusta el pasado 11 de mayo de 2019.