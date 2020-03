Drexler y los mil y un artistas que ahora le cantan al coronavirus

LEA TAMBIÉN

El covid-19 está causando preocupación mundial, con 113 000 casos de contagio, pero la pandemia ha ido más allá e incluso ha potenciado la creatividad de numerosos artistas que se han animado a componer canciones hablando de esta compleja situación.

Uno de los más famosos que se animó a dedicar una melodía al virus fue el cantautor uruguayo Jorge Drexler.



"Ya volverán los abrazos y los besos dados con calma", "Sonríe, tírale un beso desde lejos y sé cercano" o "la paranoia y el miedo no son ni serán el modo de estar, saldremos juntos poniendo codo con codo", son algunos de los versos que entonó Drexler.



El propio artista publicó la canción en su cuenta de Twitter, tras suspender un concierto en Costa Rica, junto al texto: "Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos. Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra".

Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos.

Sin embargo, no fue el único -ni mucho menos- que optó por la creatividad ante las medidas que están adoptando muchos gobiernos y organizadores de eventos de cancelar conciertos y otros encuentros multitudinarios para evitar el riesgo de contagio masivo.



Con un tono más o menos jocoso dependiendo del artista, cantantes y bandas se han animado a integrar esta temática en sus canciones, ya que, al fin y al cabo, la música habla casi siempre de situaciones cotidianas y las conversaciones sobre coronavirus forman parte del día a día de gran parte de la población mundial.



Una búsqueda de la palabra "coronavirus" en la plataforma de streaming Spotify o en Youtube, basta para llegar a las cientos de canciones que se han publicado en las últimas semanas sobre esta pandemia.



Otra de las personas más reconocidas que ha convertido en canción el covid-19 ha sido el youtuber español Zorman, quien acostumbra hacer parodias musicales sobre actualidad y política y que ya hizo en 2014 una canción sobre el Ébola. El video cuenta con 2,1 millones de visitas en Youtube.

Aún así, Zorman también recibió críticas por animar a sus espectadores a alejarse de "chinos, japoneses o coreanos" para no ser contagiados, aunque él se escudó en el humor negro.



Desde México, dos artistas utilizaron ritmo de cumbia para hablar de este mal que, aunque todavía es escaso en el país latinoamericano, tiene a los mexicanos preocupados e interesados, lo que ha impulsado la creación de contenido, como refleja el video de Mister Cumbia, La cumbia del Coronavirus.



La versión del oaxaqueño El Capi, con el mismo nombre del virus, cuenta con un video más costumbrista en el que los protagonistas señalan las botellas de la marca de cerveza mexicana 'Corona' que están consumiendo a la vez que advierten sobre los peligros de este virus.

El dominicano Yofrangel aparece tosiendo y recibiendo oxígeno en el inicio del video musical de su canción "CORONA VIRUS", un dembow en el que asegura que él no va a ser contagiado por nadie, a pesar de que aparece siendo atendido dentro de una ambulancia.



En una versión más experimental, el artista inglés Eric Drass obtuvo del Centro Nacional de Información Biotecnológica de EE.UU. la secuencia de ADN de la cepa del coronavirus covid-19 y la transformó en una melodía electrónica.