La historia de ‘Drakko Planet’, de Edna Iturralde, es magia e inclusión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El internado Okit-zim, una escuela para chicos con problemas de aprendizaje, es el escenario donde comienza la historia de Drakko Planet, una saga de 12 dragones superhéroes.

La historia comienza cuando los hechiceros de Dakko Planet, un planeta de características similares a la Tierra, comienzan la búsqueda de los guardianes de la Perla de la Sabiduría, un talismán que mantiene al mundo en paz, y que deberán proteger ante la llegada de unos invasores del espacio.



“Este sueño nació hace cinco años porque siempre me han llamado la atención las leyendas y relatos relacionados con dragones. Estos se remontan a antiguas civilizaciones. En mis libros siempre me gusta incluir los derechos de los niños y en este me centré en la inclusión, porque siempre se ve a los dragones como malos y yo quería mostrarlos buenos”, explicó Edna Itrurralde, autora de Drakko Planet.



Así, los 12 dragones, seis chicos y seis chicas, serán los escogidos a pesar de que ellos creían que no tenían las cualidades necesarias para proteger el tesoro más importante de su mundo.



En esta saga, que está contada en 12 historias, se conocerá a cada uno de los dragones. Ellos atravesarán por distintas pruebas para demostrar sus capacidades y vencer cualquier obstáculo que se presente.



En ese camino, los chicos descubrirán de lo que son capaces y encontrarán poderes que no sabían que tenían. Así, descubrirán que pueden volar o lanzar fuego por la boca.



Los libros fueron ilustrados por Pablo Lara, un especialista en dinosaurios y dragones, y están editados por Penguin Random House. En cada tomo vienen dos historias de la saga.



Según Iturralde, la propuesta fue pensada para niños desde los ocho años y en cada lectura se podrán descubrir valores como la lealtad, la amistad, la inclusión y el compañerismo. La idea es que los chicos desarrollen amor por la lectura, al llevarlos por un mundo de fantasía y magia.



En las obras aparecen personajes mitológicos como Pegaso, el Cíclope, los trolls, los enanos y los ogros. Cada uno de ellos jugará un papel importante dentro de la trama, en la que se enfrentarán el bien contra el mal, por salvar el planeta y los recursos naturales que quieren ser extraídos por los invasores espaciales. Estas obras circularán con EL COMERCIO desde el viernes próximo.