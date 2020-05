Dragones azules: hallan peligrosos animales en costas de Texas, EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los visitantes del parque nacional Padre Island National Seashore, en Texas, Estados Unidos, descubrieron una especie de dragones azules. Aunque no se trata de las mitológicas criaturas voladoras sigue siendo "un hallazgo raro", dijo el parque en un comunicado en Facebook.

El pasado 2 de mayo, Hunter Lane, un niño, de 7 años, de Mesa, Arizona, encontró en pocos minutos cuatro de estas extrañas criaturas marinas mientras paseaba por una de las playas del parque. Su padre, Trey Lane, le dijo a 'CNN' que ha visitado, durante 30 años, el mar y nunca había visto un dragon azul.



"Hunter ama a las criaturas marinas y pensó que había encontrado una medusa de color azul", dijo Trey a la cadena estadounidense. "Me contó que había descubierto una nueva especie” agregó.



Según la organización de conservación sin ánimo de lucro Oceana, los dragones azules o Glaucus atlanticus son pequeñas babosas marinas, generalmente de solo 3 o 4 centimetros, que poseen una picadura muy peligrosa. Se pueden encontrar en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico debido a que prefieren aguas templadas y tropicales.



Su color azul les permite camuflarse en el agua. Además, flotan boca arriba y se mueven usando las corrientes, por lo que pocas veces son vistos por los seres humanos o por depredadores.



A pesar de que estas criaturas no son tan grandes como los dragones ni escupen fuego por la boca, pueden ser peligrosas y causar daños debido a que tienen una técnica defensiva implacable, por las pequeñas medusas azules que comen.



Oceana reporta que los dragones azules se alimentan de carabela portuguesa (una especie de medusa), sin embargo, no digieren las células urticantes de estas, sino que las almacenan en el intestino y las envían desde allí hacia sus plumas, o dedos, para poder utilizarlas en el futuro y protegerse de posibles ataques.



“Los dragones azules son muy pequeños, pero no dejes que su tamaño te engañe, tienen una defensa digna del nombre dragón", dicta un comunicado del parque en Facebook.



Cuando los humanos tocan estas pequeñas babosas, ellas pueden liberar células punzantes y crear una picadura que duele más que la de una medusa común. Por eso el parque advierte que “si ves un dragón azul, sorpréndete porque es un hallazgo raro, pero también mantén la distancia”.



Recientemente, muchos visitantes del lugar han visto a los dragones, dijo a 'CNN' Jamie Kennedy, una portavoz del parque. Sin embargo, aún no es clara la razón del arribo de esta especie a la costa de Texas, debido a que, según la funcionaria, en los dos años de lleva trabajando allí jamás había oído hablar de esta especie.