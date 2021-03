Televisión pública en España no emitirá Dragon Ball por políticas de género

Dragon Ball, la obra máxima de Akira Toriyama, no será emitida en la Comunidad Valenciana, en España. Alfred Costa, director general de la radiotelevisión valenciana, consideró que se trata de un contenido que incumple con la legislación de género de la comunidad autónoma española.

El sábado 27 de marzo del 2021, medios internacionales se hicieron eco de la cancelación de la emisión de la serie en la localidad. Costa dijo, respecto a Dragon Ball, que en los últimos años, "la legislación de género, los códigos de valor y los códigos infantiles" han cambiado.



La coalición política Compromís habría solicitado que el programa regresara a la programación de À Punt. Sin embargo, Costa ha considerado que podría no ser completamente apto para niños y es costoso mantenerlo.



En la televisión À Punt no se emitirá la famosa serie de televisión japonesa Dragon Ball porque no se ajusta a la normativa de la Comunidad Valenciana. Según la legislación local, se deben transmitir producciones con códigos de conducta proclive a impartir principios de igualdad excluyendo contenido sexistas, especialmente en la programación infantil y juvenil.



Dragon Ball es una de las series de animación en anime y películas más emblemáticas en su género. Gokú, un guerrero saiyajin de clase baja, que llega a la Tierra, vive diferentes aventuras en la serie.

Los sectores que apoyan la postura de Costa sostienen que la serie sugieren que se reproducen roles y estereotipos de género, dañinos para la sociedad contemporánea donde se busca la equidad de género, según señala Milenio.



En redes sociales también defienden a Dragon Ball y los roles de los personajes de Bulma y Milk en la historia. "La serie tiene un montón de mujeres fuertes. Bulma es muy independiente y tiene máquinas para buscar para las esferas de dragón. Chi Chi tenía una pelea con Goku. Pan es la hija de Gohan y tenía un montón de peleas" escribió el usuario TylerPreston20 en respuesta a un tuit donde se escribió que "la mirada de Bola de drac muestra, en resumen, a unas mujeres débiles, lloronas, enamoradizas, a las que les encanta ir de compras, que se dedican a cocinar y darles hijos a estos fuertes guerreros".