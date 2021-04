Don Medardo y sus Players: ‘Si me llamaba la campaña de Lasso, hacíamos el jingle; somos artistas, no políticos’

El 31 de marzo del 2021 circuló en redes sociales un videoclip en el que el candidato a la presidencia Andrés Arauz toca el acordeón junto a la orquesta Don Medardo y Sus Players. Los músicos hacen una versión de la canción Cumbia chonera, con letras exclusivas para la campaña electoral.

El video agitó las redes sociales, pues esta agrupación, con 54 años de recorrido, es una de las más queridas por el público ecuatoriano. Hubo reacciones a favor y en contra.

Esa noche circuló un “Comunicado Oficial” en redes: “La orquesta Don Medardo y sus Players pone en conocimiento de todos sus fans y seguidores que el video JINGLE POLÍTICO que está circulando en redes sociales es ajeno a nuestra ética profesional”, se lee.



La publicación apareció en la cuenta ‘Don Medardo y sus Players – Mauricio Luzuriaga’. Muchos internautas se apresuraron a decir que el uso de la melodía de Cumbia Chonera por parte del candidato de Unes – Unión por la Esperanza se trataba de un presunto robo.



Sin embargo, la misma noche, en la cuenta de Facebook verificada de Don Medardo y sus Players se publicó una aclaración:



“Don Medardo y Sus Players, la orquesta del pueblo ecuatoriano, compañía limitada y como titular de los derechos de autor de nuestros éxitos, en ejercicio de nuestros derechos artísticos y comerciales, autorizamos hacer uso del tema Cumbia Chonera - Andrés Arauz 2021 a la candidatura de @ecuarauz y de su campaña”.



En la publicación adjuntaron documentos públicos que acreditan la institucionalidad de la orquesta, como un certificado del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). Asimismo, publicaron la autorización de uso de la pieza musical y un registro en el Sistema Oficial de Contratación Pública.



“La Orquesta del pueblo con el Pueblo, excelente”, comentó una fanática. En contraste, “Nos fallaron”, publicó otra seguidora.





¿Cuál es la auténtica orquesta Don Medardo y sus Players?



Lo cierto es que la querida orquesta fue fundada en 1967 por Don Medardo Luzuriaga. Él transfirió la denominación Don Medardo y sus Players a sus tres hijos mayores, Miguel Ángel, Marcelo Iván y Mauricio Luzuriaga. Así se puede ver en el documento del IEPI.



Cuando el reconocido músico falleció, en el 2018, sus hijos se quedaron a cargo de la Orquesta. No obstante, no se mantuvieron juntos por mucho tiempo.



“Nosotros somos una compañía limitada y yo soy el gerente”, dice Miguel Ángel Luzuriaga, quien está detrás de la cuenta verificada de Facebook. “Mis socios son Marcelo y Mauricio. Tenemos el RUC respectivo y estoy al día con el SRI”, añade.



Sin embargo, hace tres años, Mauricio se separó. “Mauricio dijo que se iba a hacer otra orquesta con el hijo y resulta que ha seguido trabajando con el mismo nombre que legalmente pertenece a la compañía limitada que formamos porque los tres hermanos somos dueños del nombre”, explica.



Así es como nació la división ‘Don Medardo y sus Players – Mauricio Luzuriaga’.





‘Si me llamaba la campaña de Lasso, lo hacíamos’

​

Miguel Ángel Luzuriaga asegura que la agrupación siempre ha participado en eventos políticos. “Desde el tiempo de papá, un día tocábamos para la Izquierda Democrática, otro para los socialcristianos. Somos artistas, no políticos”, dice.

¿Qué sería de la vida sin música?



Los momentos que vive el país son duros, pero si algo nos sostiene es la alegría, la esperanza y el futuro.



¡Suena Medardo! 🎶#VamosConAndrés#ArauzPresidente2021 pic.twitter.com/aJQsB8172a — Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) April 1, 2021



“Incluso papá sacaba temitas que por ejemplo un candidato a la alcaldía le pedía. Nunca había líos de estos, ahora por la efervescencia de que están divididos se ve esta polémica”, añade.



Miguel Ángel asegura que, si es que el candidato a la presidencia por Creo, Guillermo Lasso, le pedía un jingle, lo habría hecho. Para la orquesta, este tipo de contratos representan trabajo e ingresos económicos, no apoyo político.



“Gane quien gane, vamos a seguir trabajando igual”, finaliza el saxofonista y representante legal de Don Medardo y sus Players.