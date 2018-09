Documentales y ficciones marcan muestra de cine ecuatoriano en Madrid

LEA TAMBIÉN

El cien emergente ecuatoriano aterriza en Madrid en su primera muestra en la capital española, donde destacarán los documentales, "género fuerte" del país suramericano que aportarán a la audiencia europea su historia y temáticas sociales.

Tres documentales y dos largometrajes de ficción forman parte de la muestra 'Línea imaginaria' que se estrena este viernes 28 de septiembre de 2018 en la Cineteca de Madrid.



"Que se visibilice el cine latinoamericano en Europa. Mas allá de que pueda gustar o no una película, es importante que se pueda ver, criticarla", señaló hoy a EFE la directora de la muestra, la ecuatoriana María Cristina Carrillo.



La también cineasta y antropóloga explicó que es "necesario" mostrar en Madrid "la fuerza de un cine emergente" y comentó que además de la "amplia trayectoria en el mundo documental" la ficción ecuatoriana logra ya "un recorrido internacional relevante".



"Queríamos que fueran películas que, para una primera muestra, puedan llegar al publico y que sean diversas: documental y ficción, directores y directoras, con impacto en Ecuador e internacional", subrayó Carrillo.



La muestra se abre con el documental 'Con mi corazón en Yambo' (2011), de María Fernanda Restrepo, un viaje personal para entender la desaparición forzada de sus dos hermanos en una historia que se entrelaza con la memoria de todo el país.



"El secuestro de los Restrepo fue una historia que nos conmocionó a todos en Ecuador, creo que permite hablar de una problemática que no se ha abordado allí, como son las desapariciones durante la dictadura", dijo la directora.



Los títulos seleccionados para esta primera edición prometen llevar al publico de la Cineteca de Madrid la diversidad de temas que cruza la cinematografía del país latinoamericano: desde lo político a lo feminista, de la búsqueda de la identidad de género hasta el retrato social del Ecuador de hoy.



Se trata así -dijo- de una oportunidad para que se conozca en España el punto de vista ecuatoriano sobre estos temas actuales y una propuesta de diálogo entre españoles y ecuatorianos, que es una de las comunidades más importantes de inmigrantes en el país.



"Es interesante que a la vez son temas particulares y universales y tenemos que contrastar estos puntos de vista", agregó. La ecuatoriana es la segunda comunidad iberoamericana más numerosa en España, solo por detrás de la colombiana, según el ultimo censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística español en 2017.



El ciclo se cerrará con la proyección de 'Sin muertos no hay carnaval' (2016) de uno de los cineastas más exitosos del país, Sebastián Cordero, cuya trayectoria profesional pasa por México, España y Hollywood. "Esta película toca las clases sociales, que en Latinoamérica están muy marcadas, pero hay espacios en los que se chocan", explicó Carrillo.