Un documental ecuatoriano se 'cocina' en la Berlinale

‘El movimiento de las cosas’, de la cineasta ecuatoriana Alexandra Cuesta, fue uno de los 10 proyectos seleccionados de todo el mundo para participar en el Doc Station Project Lab del programa de talentos del Festival Internacional de Cine de Berlín.

“Es superemocionante y es un honor”, dice Cuesta tras haber sido elegida entre decenas de propuestas del mundo. La cineasta asistió desde Quito a los talleres, que se realizaron en formato virtual. Arrancaron el 27 de febrero y terminarán mañana 5 de marzo del 2021.



Este largometraje se encuentra en producción y será filmado en Susudel, Azuay. “Es un retrato poético que cuenta la historia de un pequeño pueblo al borde de la desaparición a través de los ojos de dos mujeres que se mueven en direcciones opuestas”, se lee en la descripción del documental.



Esta es la primera vez que Cuesta aplica a la Berlinale Talents. Si bien su carrera en el cine se inició hace 15 años, siempre ha estado enfocada en el arte y el cine experimental. “Este es un nuevo desafío de trabajar en un espacio más narrativo, de proyectos más grandes como directora”, cuenta vía telefónica.



Cuesta conoció Susudel hace unos ocho años. Fue una de las locaciones donde filmó ‘Territorio’ (2016), su primer largometraje, una serie de retratos de ecuatorianos capturados en sus ambientes.

La cineasta ecuatoriana Alexandra Cuesta enfoca su trabajo en el documental creativo. Foto: Clotilde Richalet.



“Lo que me atrae de Susudel es que es un lugar donde la historia colonial se puede ver visualmente”, dice. Explica que las capas de la historia se identifican desde las alturas, en la montaña, donde la civilización todavía no tiene un impacto.



Bajando una grada están las haciendas y después está un pueblo modernizado, Nuevo Susudel. Finalmente, se llega a la carretera que lleva a la ciudad.



La historia de este lugar se cuenta a través de Luz, una anciana de 80 años, y Nataly, una joven de 19. “Un modo de vida desaparece y otro empieza”, reflexiona Cuesta.



El equipo de producción tenía planificado filmar el documental a lo largo del 2020, sin embargo, la pandemia lo trastocó todo.



El proyecto ganó el premio de producción del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación del Ministerio de Cultura. No obstante, aún se necesitan colaboradores de coproducción y financistas, a los que Cuesta espera atraer tras su participación en la Berlinale.

Nataly, una joven de 19 años, es la otra protagonista de este documental. Cortesía: Alexandra Cuesta



“Aun siendo ‘online’, por la pandemia, es un espacio en el que conectas con realizadores de otras partes del mundo. Te dan ‘feedback’, sugerencias, hablan sobre tus proyectos”, relata.



Al casi concluir esta semana de trabajo, Cuesta asegura tener más claro el concepto del documental. “El proyecto se ha enriquecido con varias miradas”. Tras finalizar trabajará en un nuevo cronograma de rodaje.



“Ha sido una linda experiencia, especialmente en la pandemia, tener una ventanita hacia el mundo afuera”, finaliza la cineasta.

Trayectoria



Alexandra Cuesta ha presentado sus trabajos en el New York Film Festival, Cinema Du Reel, BFI Film Festival, Image Forum Tokyo, entre otros. Estudió fotografía fija en el pregrado y después hizo una maestría en cine en el California Institute of the Arts, en Los Ángeles. En el 2018 recibió una beca Guggenheim de cine y video. Ahora su trabajo se enfoca en el documental creativo.