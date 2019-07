¿Es Doctor 'Strange 2' la puerta para que Los 4 Fantásticos y X-Men entren en el Universo Marvel?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La posibilidad de la existencia del multiverso en 'Spider-Man: Far From Home' fue uno de los grandes atractivos de la película. Aunque, finalmente la cinta en la que Peter Parker se encontraba con Mysterio le dio una vuelta al concepto, Marvel tenía guardado un as en la manga: la secuela de Doctor Strange que contará, además, con la presencia de Bruja Escarlata.

Anunciada en la Comic-Con, 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' tiene en su título ya este viejo anhelo que tanto ilusiona a los fans de Marvel. Pese que no hay nada revelado relacionado con la trama, las teorías sobre cómo influirá en el Universo Cinematográfico de Marvel han empezado a surgir, más teniendo en cuenta que el multiverso sería una buena forma de incluir a superhéroes con difícil encaje (dicho de otro modo, los X-Men, Deadpool y los Cuatro Fantásticos).



Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, anunció ya un 'reboot' de los Cuatro Fantásticos para la Fase 5 y también confirmó que los X-Men se unirán al Universo Cinematográfico de Marvel.



Aunque eso alegra muchos a los fans, no ha evitado que surjan muchas preguntas, especialmente sobre cómo Marvel va a explicar que los mutantes hayan estado ausentes durante todo este tiempo si, se supone, están en el mismo universo que el resto de superhéroes.



De ahí que el multiverso anunciado para 'Doctor Strange', pueda ser la clave para la inclusión de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Deadpool. Ahora bien, también puede ser la respuesta a otras preguntas.



El regreso de Visión

Video: YouTube, cuenta: marvel gurl



La primera está relacionada con Visión, el personaje interpretado por Paul Bettany que murió trágicamente en 'Avengers: Infinity War' y no resucitó tras el chasquido de Hulk y Iron Man en 'Endgame'.



Sin embargo, el anuncio de 'WandaVisión' (que estará relacionada con la secuela de 'Doctor Strange'), la aparición del actor británico en la Comic-Con, además de la confirmación de que la Bruja Escarlata será una de las protagonistas de 'Multiverse of Madness', hacen que muchos fans piensen que el multiverso tendrá algo que ver con la vuelta de Visión.



Otras teorías apuntan a que el multiverso presentará a Nightmare, el posible villano de esta secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch, un manipulador de los sueños que vive en un reino paralelo.



Las teorías más arriesgadas apuntan también el multiverso estará relacionado con la transformación de Jane Foster (Natalie Portman) en Mighty Thor en 'Love and Thunder'.

De momento, todo son teorías. Lo único que queda claro es que habrá que esperar un poco para conocer más datos, 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' llegará a los cines el 7 de mayo de 2021.