El distanciamiento social también es para las mascotas

Aunque la posibilidad de transmisión del covid-19 entre humanos y animales no ha sido científicamente comprobada, se recomienda que con perros y gatos se sigan las pautas del distanciamiento social.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explica que se conoce de “una pequeña cantidad” de mascotas infectadas por el virus en el mundo y que solamente unos pocos mostraron signos de la enfermedad.



En la mayoría de estos casos, las mascotas fueron detectadas con el virus después de haber estado en contacto con personas ya enfermas. Esto indicaría que el covid-19 podría transmitirse de humanos a animales en ciertas situaciones, pero no hay evidencia de que ocurra de que perros o gatos puedan contagiar a personas.



“Hasta que sepamos más acerca de cómo afecta el virus a los animales, trate a sus mascotas igual que a sus familiares humanos para protegerlas de una posible infección”, explica el CDC. Por eso, la institución creó una guía para minimizar los riesgos. Entre los consejos están evitar que perros y gatos interactúen con otros fuera del hogar, y aplicar las normas de distanciamiento social.



Andrés Ortega, director de Medicina Veterinaria de la Universidad UTE, recomienda paseos cortos, no detenerse a conversar con otros durante el trayecto, caminar por zonas poco transitadas y mantener una distancia mínima de dos metros con respecto a humanos o mascotas.

Ortega dice que los casos de animales detectados con el virus son aislados, pero es importante aplicar las medidas de seguridad. Con esto se evita que transporten el virus en sus patas, como lo hacen los humanos en sus zapatos.



Según el CDC, se conoce que hay bacterias y hongos que pueden movilizarse en el pelaje, pero no hay evidencia de que el covid-19 se propague desde la piel o el pelo de las mascotas. Para evitar riesgos, se debe lavar las patas del animal con agua y jabón al regresar al hogar. Si la mascota tuvo contacto accidentalmente con otros durante su paseo, se aconseja bañarla.

Otra de las indicaciones del CDC es que las personas con covid-19 restrinjan el contacto con sus animales de compañía. Patricio Ruiz, presidente del Colegio de Veterinarios de Pichincha, explica que el afectado debe encargar el cuidado de la mascota a otra persona.



Si no cuenta con alguien que le ayude, debe utilizar mascarilla, no acariciar al animal y lavarse las manos con frecuencia. Ruiz no aconseja colocar mascarilla a la mascota, ya que esta no propaga el virus.