Expertos advierten que distancia de dos metros no sería suficiente para evitar contagios de covid-19

Desde el inicio de la pandemia del covid-19, una de las principales recomendaciones es mantener el distanciamiento de al menos dos metros para evitar un posible contagio de la enfermedad, sin embargo expertos podrían estar reevaluando esta medida en el contexto de una creciente evidencia de que el nuevo coronavirus podría viajar más allá de esa distancia en ciertas circunstancias.

En un nuevo análisis publicado esta semana en el BMJ y citado por el Washington Post, expertos en enfermedades infecciosas argumentan que los protocolos de mantener una distancia de seis pies (que equivale a 1,82 metros) son demasiado rígidos y se basan en ciencia anticuada y en observaciones de diferentes virus.



Otros investigadores, señala el medio, dicen que seis pies es un comienzo, advirtiendo que más espacio casi siempre es mejor, especialmente en áreas interiores con poca ventilación.



Los expertos aseguran que factores como la circulación del aire, la ventilación, el tiempo de exposición, la densidad de la multitud, si las personas usan máscaras faciales y si están en silencio, hablando, gritando o cantando deben ser parte de la evaluación de si la medida es adecuada.



Linsey Marr, profesora de ingeniería civil y ambiental de Virginia Tech, que ha estudiado los virus transmitidos por el aire y no participó en el informe de BMJ, dijo que "seis pies es un buen número, pero es un punto de partida. Más allá de seis pies no significa que haya riesgo cero".



El consenso detrás del distanciamiento de seis pies, agrega el sitio, se originó a partir de la investigación del biólogo alemán, Carl Flügge, quien a finales del siglo XIX sugirió que era lo más lejos que podían viajar las gotas que contienen microbios. Pero su hipótesis pasó por alto partículas más alejadas que no son visibles a simple vista, en particular, las pequeñas gotas de fluidos corporales y virus que flotan en el aire en forma de aerosoles, según la información.



La transmisión aérea del covid-19 aún no está probada de manera concluyente, pero un número creciente de expertos ve evidencia en eventos de superpropagación que han transmitido el virus a personas a muchos metros de distancia de la fuente de infección.



José Luis Jiménez, experto en aerosoles de la Universidad de Colorado, dijo al medio estadounidense que "la distancia por sí sola nunca resolverá el problema de los aerosoles. Si estás en la misma habitación, puedes infectarte”.



En una práctica de coro muy publicitada en marzo del 2020, en Washington, Estados Unidos, donde un cantante transmitió el coronavirus a 52 personas, la infección alcanzó a una persona a 45 pies de distancia (aproximadamente 13 metros).



Otro factor clave es el movimiento del aire. Lydia Bourouiba, autora del informe BMJ, mencionó que es importante no solo pensar solo en una distancia fija sino también en el flujo de aire.



Una analogía es la nube de un fumador de cigarrillos. "A medida que te alejas, estás expuesto a menos porque se diluye más", dijo Linsey Marr, profesora de ingeniería civil y ambiental de Virginia Tech. "Sin embargo, el humo no se detiene a seis pies".



Sobre el tema también comentaron tres expertos en la revista Science, según información de CNN en su sitio web. "La creciente evidencia del coronavirus sugiere que la recomendación de la OMS de dos metros probablemente no sea suficiente en muchas condiciones interiores donde los aerosoles pueden permanecer en el aire durante horas, acumularse con el tiempo y seguir los flujos de aire a distancias de más de dos metros".



Los investigadores dijeron que los aerosoles por respirar y hablar "pueden acumularse, permanecer infecciosos en el aire interior durante horas e inhalarse fácilmente en los pulmones".



Autores de un estudio anterior aseguraron que se halló el virus a más de cuatro metros de distancia (4,8), suspendido en el aire, de un paciente en una cama de hospital de la Universidad de Florida en Gainesville, en Estados Unidos.