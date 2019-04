Disneynature celebra sus 10 años con el nuevo documental 'Penguins'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Disneynature celebra su décimo aniversario con un nuevo documental, 'Penguins' ('Pingüinos' en español), una historia protagonizada por Steve, un pingüino adelaida que, como otros millones de machos, trata de construir un nido adecuado, encontrar a una pareja y formar una familia en la helada primavera antártica.Nada de eso le resultará fácil, teniendo en cuenta que es blanco de ataques de varios animales, desde orcas hasta focas leopardo.

Toda una epopeya que podrá disfrutarse en cines desde este miércoles 17 de abril del 2019, poco antes de la celebración del Día de la Tierra.



"Los jóvenes cada vez pasan menos tiempo interactuando con el medioambiente y no perciben que necesita conservarse", dijo a Efe Pablo García, presidente de la organización Global Penguin Society, en conversación telefónica desde "el fin de la Tierra", en la provincia del Chubut, ubicada en la Patagonia argentina.



"Estos documentales les hacen ver la importancia de la naturaleza y siguiendo el caso de Steve pueden comprobar las dificultades con las que se topan y los desafíos que enfrentan", dijo García.



"Los más jóvenes tienen en su mano cambiar las cosas para mejorar esa situación", explicó.

Video: YouTube, cuenta: Walt Disney Studios.

Al conservacionista le atrajo participar en el proyecto porque le iba a permitir trabajar en dos campañas que propuso al estudio. La primera consistía en hacer un seguimiento de cinco especies de pingüinos en cuatro continentes.



"Esa información la usamos para ver dónde se hizo solapamiento con actividad humana y mejorar el manejo de las áreas marinas que comparten los pinggüinos con los humanos", apuntó García.



Y la otra se centraba en una campaña de recogida de plásticos en los océanos.

"Afectan a las costas del planeta y los pingüinos no se libran de ellos en sus nidos, colonias o incluso mientras nadan, ya que a veces se quedan atrapados o se alimentan de ellos", sostuvo el científico.



"Queremos involucrar a los jóvenes en la limpieza de las costas para convencerlos de que dejen de usar plásticos de un solo uso", afirmó.



'Penguins" es el octavo estreno en cines de Disneynature, la rama del estudio lanzada en abril de 2008 para reunir a los principales documentalistas del mundo natural y capturar una gran variedad de temas e historias sobre la vida salvaje.

Los siete títulos anteriores fueron 'Earth' (que se estrenó hace ahora 10 años), 'Oceans', 'African Cats', 'Chimpanzee', 'Bears', 'Monkey Kingdom' y 'Born in China'.



"En conservación trabajas para cambiar la conducta de la gente, y Disney tiene una plataforma con la que podemos llegar a millones de niños. Ellos son la clave del cambio. Los océanos nunca han estado tan amenazados", declaró García, quien, no obstante, se mostró optimista respecto al futuro del medioambiente.



"Estamos a tiempo de salvar el planeta. Confío mucho en las nuevas generaciones. El tema ambiental ahora está muy presente en los medios, las agendas políticas y los ciudadanos de a pie, no como cuando yo era niño. La concienciación y la tecnología son las esperanzas", manifestó.